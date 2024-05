Владимир Иванов: «У Политеха особая аура»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Владимир Иванов окончил Политех в 1978 году. Сегодня он генеральный директор компании «Меджитал», доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы и лауреат премии Правительства России. Преподаёт в Высшей школе теоретической механики и математической физики ФизМеха.

А ещё он не забывает помогать своей альма-матер и является благотворителем эндаумент-фонда СПбПУ. В прошлом году Владимир Михайлович получил благодарность и памятную медаль Политехнического университета за многолетнее плодотворное сотрудничество с вузом и содействие развитию Фонда целевого капитала.

Чем захватила юного ленинградского абитуриента механика? Кто повлиял на формирование личности будущего учёного? Что представляла собой научная деятельность в «лихие девяностые»? Как найти любовь в университете и создать целую династию политехников? И кому Владимир Иванов благодарен в своей судьбе? Обо всём этом читайте в нашем интервью .

