Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Жители девяти домов в Обручевском районе получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Программа реновации началась в районе в мае 2021 года. Первыми к переселению в новостройку приступили 368 жителей дома 60 корпусов 1 и 2 на Профсоюзной улице. За три года правообладателями нового жилья стали более 1,5 тысячи человек, которым город предложил квартиры в трех новых домах», — рассказал Максим Гаман.

Всего в Обручевском районе по программе реновации новое жилье получат 3,5 тысячи жителей из 17 старых домов.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что в Обручевском районе в рамках реализации программы реновации в 2024 году началось возведение еще одной новостройки недалеко от станции метро «Новые Черемушки» и Воронцовского парка по адресу: улица Профсоюзная, земельный участок № 60.

«В Юго-Западном административном округе по программе реновации предусмотрено расселение 520 домов, новые квартиры с улучшенной отделкой получат более 117 тысяч жителей. Сейчас в округе начали расселение 95 домов. Переселение в рамках первого этапа по программе реновации, завершающегося в конце 2024 года, выполнено на 82 процента», — отметил Сергей Левкин.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI