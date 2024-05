Благоустройство, помощь детям, проведение мероприятий: чем занимается столичная команда «серебряных» волонтеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Волонтерство — это не только дело молодых и энергичных, но и возможность для активных и опытных людей старшего возраста внести свой вклад в общественную жизнь. «Серебряные» волонтеры Москвы — пример того, как горожане старше 55 лет участвуют в добровольческих инициативах.

«В столице более 1,8 тысячи “серебряных” волонтеров. Мероприятия для них уже четыре года организует центр “Молоды душой”, который открыт в “Мосволонтере”. Волонтеры старшего возраста помогают в сборе гуманитарной помощи, выезжают в приюты для животных, мастерят вязаные изделия для детей, участвуют в мероприятиях в центрах “Доброе место”. В этом году семь жительниц города старшего возраста стали первыми амбассадорами сообщества “Волонтеры Москвы”», — отметила Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Статус амбассадора в этом году получили 30 человек. Семь из них — представительницы «серебряного» добровольчества Роза Агишева, Наталья Федорова, Людмила Морро, Римма Некрасова, Ольга Кузина, Любовь Ефремова, Ольга Миляева. Среди них есть награжденные знаком отличия «Волонтер Москвы, послы федеральной программы Ассоциации волонтерских центров «Молоды душой», победительницы конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы», тимлидеры штаба волонтеров на выставке «Россия» на ВДНХ. Это яркие, неравнодушные и очень активные москвички, чьи мечты и планы — быть примером.

Так, они стремятся быть медиаволонтерами на патриотических событиях, чтобы запечатлеть их для будущих поколений. Планируют развивать волонтерство, быть переводчиками и атташе для иностранных участников мероприятий. Готовы предлагать городу свои идеи и воплощать их. Например, по созданию музейных проектов, в сфере семейного обучения и разработок методических рекомендаций для начинающих волонтеров.

Стать участником сообщества «серебряных» помощников можно на сайте «Мосволонтера». Всех зарегистрированных добавляют в специальный чат, где много интересной информации и возможностей волонтерской помощи для москвичей старше 55 лет.

Как развивается культура «серебряного» волонтерства

Проект «Серебряные маршруты» — один из самых любимых и востребованных у москвичей старшего возраста. Горожанам открываются новые возможности для проявления своих способностей и вовлечения в культурное волонтерство. В этом году «серебряные» помощники приняли участие в трех экскурсиях — в Еврейский музей и центр толерантности, на выставку «Музы непокоренного города» в Музее современной истории России и на выставку «Куплю гараж» в Музее Москвы. За расписанием новых экскурсионных программ можно следить на сайте «Мосволонтера».

Двое горожан «серебряного» возраста стали одними из первых слушателей курса школы волонтера культурного наследия. Уже летом они смогут применить полученные знания и навыки на практике, помогая реставраторам в восстановлении памятников.

Помощь реставраторам на новом уровне: в Москве откроется первая школа волонтера культурного наследияРеставраторы, исследователи, фотографы: как волонтеры помогали сохранять памятники в 2023 году

В мае начнется конкурс «Серебряная весна». Это платформа для творчества всех, кто готов поделиться своим опытом и помогать другим. Участники смогут не только выразить себя через посты в социальных сетях, но и внести вклад в общественную жизнь города.

Летом откроется проект «Серебряная поляна», созданный для поддержки и популяризации волонтерской работы среди людей старшего возраста. Он предоставляет москвичам старше 55 лет дополнительные возможности для социализации и повышения качества жизни, создает площадку для общения и обмена опытом. Кроме того, горожане смогут узнать больше о столичных проектах для «серебряных» помощников, о достижениях «Мосволонтера» за 10 лет и о развитии добровольческого сообщества. Календарь встреч появится в разделе «События» на сайте.

Незаменимые помощники масштабных событий

Москвичи старшего возраста — важная часть волонтерского корпуса выставки-форума «Россия». В качестве добровольцев на нее зарегистрировались почти 290 человек старше 55 лет. Они работают по самым разным направлениям — от навигации в павильонах до координации в штабе волонтеров. Представители старшего поколения выходили на смены более трех тысяч раз и помогали свыше 22 тысяч часов.

Столичные волонтеры провели около 90 тысяч смен на выставке «Россия»Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

«Серебряные» волонтеры приняли участие в первом международном фиджитал-турнире «Игры будущего» в городе Казани. Они проверяли билеты, занимались навигацией, координировали зрителей, а также сопровождали представителей средств массовой информации и гостей в медиазонах.

На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи в составе московской делегации поехали 15 «серебряных» волонтеров. На федеральной территории «Сириус» они управляли потоками посетителей, помогали организаторам программы фестиваля, оказывали медицинскую поддержку, сопровождали представителей средств массовой информации и иностранные делегации, занимались переводом, участвовали в подготовке церемоний открытия и закрытия.

Волонтеры старшего возраста активно принимают участие в наиболее популярном направлении добровольческой деятельности — событийном. Свыше 170 человек поддержали самый масштабный за всю историю Московский урбанистический форум. Более 60 горожан помогали профессиональным мастерам с ограниченными возможностями здоровья на чемпионате «Абилимпикс».

В социальном направлении волонтерства работают более 670 добровольцев старшего возраста. Например, в штабе «Москва помогает» они принимают, сортируют и упаковывают гуманитарную помощь. Присоединиться к команде можно на сайте.

Москвичи старшего возраста заботятся об экологии и помогают сохранять памятники культуры столицы, например принимают участие в благоустройстве территорий природно-исторических парков, усадеб и музеев-заповедников. С начала прошлого года на субботники вышли более 300 добровольцев. Кроме того, они присоединились к мастер-классу по изготовлению изделий из вторичного сырья.

Два года подряд горожане старше 55 лет участвуют в конкурсе волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы». Они подали 64 заявки в различных номинациях. На обучающих программах «Мосволонтера» с начала 2023 года повысили добровольческие компетенции более 800 «серебряных» помощников.

Горожане не только активно участвуют в существующих проектах, но и создают собственные инициативы. С начала декабря 2022 года команда «серебряных» волонтеров Москвы занимается благотворительной деятельностью в рамках социального проекта «Ангелочки», который получил поддержку на Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой». Они вяжут пледики, игрушки-осьминожки, кофточки, шапочки и носочки для недоношенных детей. Затем эти маленькие, но очень значимые вещи передают в благотворительный фонд «Право на чудо». С начала года в перинатальные центры через благотворительные фонды передано свыше 500 терапевтических изделий.

«Серебряные» волонтеры поделились c mos.ru своими историями участия в волонтерских проектах столицы

«Серебряный» волонтер Любовь Емельянова присоединилась к команде волонтеров Москвы в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. С того момента она приняла участие в мероприятиях почти по всем направлениям добровольчества — культурному, инклюзивному и социальному, патриотическому, событийному, в сфере охраны здоровья и других. Любовь посещает обучающие программы «Мосволонтера», а также попробовала себя в медийном направлении.

«Если есть хоть капелька здоровья — нужно делать добрые дела и помогать. В волонтерстве забываешь обо всем. Это здорово увлекает. Можно увидеть то, с чем в обычной жизни не сталкивался, другими глазами посмотреть на окружающий мир и радоваться. Всем советую присоединяться к добровольчеству. А добросердечные и опытные “серебряные” волонтеры всегда поддержат», — рассказала Любовь Емельянова.

В свободное время зимой она ходит на лыжах и катается на катке ВДНХ. Кроме этого, по субботам помогает в роли волонтера на забеге «Пять верст» в Пушкино.

Около 16 тысяч волонтеров помогают городу на спортивных фестивалях, забегах и первенствахИнтересные задачи и незабываемые впечатления: спортивному волонтерству в Москве исполнилось 10 лет

Регина Взорова присоединилась к команде ресурсного центра «Мосволонтер» в 2023 году. Она работала в День Приморья на Международной выставке-форуме «Россия», навещала подольский геронтологический центр, помогала смотрителям Дарвиновского музея.

«Самое запоминающееся мероприятие для меня — поездка во Ржев. Монумент, рассказы наших гидов, само пространство, пронизанное болью. Это событие года, считаю. Участвовала в “Серебряных маршрутах” — прошли по есенинским местам. Были стихи, воспоминания друзей поэта, обсуждалась тема его гибели. Сейчас больше всего мне хотелось бы участвовать в детских проектах», — поделилась Регина Взорова.

В свободное от волонтерства время она занимается гимнастикой цигун и скандинавской ходьбой, любит походы, не может жить без театра.

Узнать больше о добрых делах в столице можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», на его странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

