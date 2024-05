Барабанное шоу и пение а капелла: какую сценическую программу подготовили для гостей фестиваля «Московская весна»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 6 по 12 мая в столице проходит фестиваль «Московская весна». На его площадках практически по всему городу запланированы концерты и спектакли, посвященные весенним праздникам. Для гостей подготовлено более 300 часов сценических программ.

Уникальное барабанное шоу и оперные арии

10 мая в 13:00 на центральной площадке фестиваля, Тверской площади, выступят участники студии эстрадного вокала «Конфетти» — кузницы будущих звезд. Прозвучат всем полюбившиеся ретрошлягеры и современные хиты. Затем номера представят вокальные студии «Запевай» и «Волшебные нотки». А в 16:00 на главную сцену выйдут воспитанники студии современного танца TerRa и танцевальный коллектив «Солнечные дети».

10 мая в 15:00 в проезде Серебрякова и 11 мая в 15:00 на бульваре Дмитрия Донского выступит вокальный квартет «Республика». Он постоянно участвует в популярных телепрограммах, а также исполняет новые и давно полюбившиеся слушателям песни народов мира.

На востоке столицы пройдет уникальное барабанно-танцевальное шоу Drumma Queens. Бить в барабаны и отстукивать в такт ногами актеры начнут в 14:00 на площадке на Городецкой улице. Сразу после них в 15:00 выступит квартет El Grande. Вокалисты покорили не один концертный зал.

Оперные арии прозвучат на юге Москвы. В 16:00 на Ореховом бульваре все желающие смогут услышать голоса исполнителей уникального проекта «Опера в сердце». 11 мая в 15:00 на сцену на бульваре Дмитрия Донского выйдут участники «Московской весны a cappella» 2017 и 2018 года — это проект Rain Drops, где голоса семи человек заменяют целый оркестр, а битбокс и авторские аранжировки придают музыке неповторимое звучание.

Кроме того, 12 мая 18:00 на Волгоградском проспекте для гостей выступит Антон Самойлов. Белгородский певец собирает аншлаги, а прославился он благодаря известному сериалу. Сам себя артист называет музыкальным персонажем.

Детские спектакли и интерактивные постановки

Интересную программу подготовили и для юных гостей «Московской весны». 11 мая в 16:00 на Ореховом бульваре Пушкинский музыкальный театр покажет спектакль «Трое из Простоквашино». Он позволит поностальгировать тем, кто родился в Советском Союзе, а их детей познакомит с классическим произведением Эдуарда Успенского.

На площадке на улице Серебрякова тоже пройдут театральные постановки. Театр «Пульсаршоу» 10 мая в 17:00 представит свое видение приключений Айболита — самого доброго доктора в мире. В сквере на улице Хачатуряна театр «Театр-студия Т» 10 мая в 16:00 представит спектакль «Серебряное копытце», а актеры театра «Мимика» в 17:00 напомнят всем зрителям о красоте таинственной Жар-птицы в одноименной постановке.

Одними из самых интересных проектов «Московской весны» в этом году станут интерактивные постановки. Театр «Парабазис» использует прием вовлечения зрителей в происходящее на сцене. 10 мая в 17:00 на улице Грекова он представит спектакль «Малыш и Карлсон», а за час до этого, в 16:00, на улице Перерве выступит с представлением «Дюймовочка». Актеры будут общаться со зрителями без барьеров и границ. Классические герои заживут в современных реалиях, но по главным законам драматургии древнегреческого театра.

«Московская весна» — один из самых ярких фестивалей «Московских сезонов», который включает в себя благотворительные акции, насыщенную культурно-развлекательную программу, спортивные мероприятия, творчество и общение. Гости создают поздравительные открытки защитникам Отечества, рисуют иллюстрации к любимым книгам, а также мастерят цветочных бабочек и солнечные браслеты. Кроме того, на площадках работают 25 пунктов по сбору подарков для участников специальной военной операции.

