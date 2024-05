Source: MIL-OSI Russian Language News

Андрей Белоусов выступил на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на выставке-форуме «Россия»

Цель российской экономики – до 2030 года выйти на четвёртое место в мире по величине ВВП по паритету покупательной способности. Планируется, что по этому показателю Россия обгонит экономику Японии, заявил и. о. Первого заместителя Председателя Правительства России Андрей Белоусов в рамках пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» международной выставки-форума «Россия».

Национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года накануне были закреплены в соответствующем указе Президента России Владимира Путина. Одна из главных целей, обуславливающая экономический рост, – это развитие экономики предложения путём повышения эффективности труда, наращивания производства товаров и услуг, роста инвестиций и доходов и, как следствие, увеличения конечного спроса.

«Необходимо создать условия, когда импульс роста возникает не извне, не со стороны денежного спроса. А появляется внутри самого сектора производства. Достичь этого можно за счёт совершенствования структуры занятости, расширения предпринимательской активности, обеспечения роста инвестиций, повышения эффективности реального сектора и сферы услуг, увеличения производительности труда, включая автоматизацию, новые системы управления и освоение технологий искусственного интеллекта», – обозначил основные направления внедрения экономики предложения Андрей Белоусов.

В отраслевом разрезе, по его словам, локомотивами роста в структуре товаров и услуг должны стать информационные технологии и связь, культура и спорт, здравоохранение и соцуслуги, образование и научно-техническая деятельность. При этом темп роста предложения в сфере информационных технологий и связи в 2030 году нарастающим итогом к 2024 году должен превысить 130% ВВП.

«Прирост ВВП к 2030 году раскладывается на три составляющие: рост потребительских расходов, за которыми стоит рост производительности труда и реальной заработной платы, – это связка, импульс, который идёт со стороны предложения; инвестиции в основной капитал и нефтегазовый экспорт», – отметил Андрей Белоусов. Эти три фактора дают около 16% роста ВВП.

В числе условий роста экономики предложения Андрей Белоусов отметил четыре основных драйвера.

Первый – динамика производительности труда, которая включает совокупность четырёх одновременно действующих факторов роста: бережливое производство, цифровизация бизнес-процессов, автоматизация производственно-технологических процессов и квалифицированные кадры.

Второй – рост инвестиций. Потребуется изменение структуры источника финансирования инвестиций на протяжении всего периода. «Если сегодня эта структура носит 24% привлечённых средств, около 20% бюджетных и 56% собственных средств, то к 2030 году величина привлечения заёмных средств будет расширена на 4% и составит около 30%», – сообщил Андрей Белоусов.

Третий – рост несырьевого неэнергетического экспорта. За счёт нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициатив «ВЭБ.РФ» и АО «РЭЦ», а также «дорожных карт» развития транспортно-логистических коридоров темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта с государственной поддержкой в реальном выражении к 2030 году увеличатся более чем в 1,5 раза.

Четвёртый – формирование транспортно-логистических коридоров для российских грузов, пропускная и провозная способность которых в рамках целевого сценария к 2030 году превысит 1,4 млрд т, подытожил Андрей Белоусов.

По словам и. о. Министра экономического развития Максима Решетникова, ценностным ориентиром в работе Правительства по развитию экономики предложения является качество ключевых её институтов – защиты прав собственности, конкуренции, частного капитала.

«На этих трёх постулатах мы будем строить и развивать экономику в ближайшие годы», – подчеркнул глава Минэкономразвития.

Он, в частности, отметил, что к развитию института собственности необходимо активнее привлекать бизнес, продавать ему те активы, которые не являются критически значимыми для национальных интересов и могут эффективнее управляться частным сектором. В условиях санкций и ограничений активно происходит защита интересов отечественных производителей. Причём поддерживается и принцип конкуренции внутри страны через поиск новых партнёров из дружественных государств, расширения зон свободной торговли, роста инвестиций и развития кооперации. В секторе частного капитала формируется благоприятный инвестклимат, выгодные и предсказуемые условия для инвесторов.

«Меняется структура инвестиций, проекты становятся сложнее и технологичнее. Главное – поддержать темпы, не дать разогнаться вызовам и ограничениям. Для этого используются инструменты хеджирования процентных рисков, предоставления стабильных условий», – сказал Максим Решетников, добавив, что экономика предложения – это экономика практических решений.

В пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Возможности будущего: Эффективная и конкурентная экономика» также приняли участие заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич, председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв, представители регионов и отраслевых сообществ. Обсуждались вопросы экономики предложения, производительности труда, роли федеральной и региональной власти в улучшении инвестиционного климата, поддержки высокотехнологичных отраслей, МСП и деловой активности. Дискуссия развернулась вокруг влияния финансового сектора на стимулирование привлечения инвестиций предприятиями, снятия транспортно-логистических ограничений для обеспечения логистического суверенитета страны.

