Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В конференции принимают участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ — Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и представители крупнейших госкорпораций и компаний.

За 8 лет существования ЦИПР стал главной точкой притяжения для российской IT-отрасли, сформировал среду для нетворкинга и развития инноваций. Ежегодно на ЦИПР ведущие компании презентуют свои разработки и решения, а ключевые игроки рынка заключают соглашения.

В 2023 году в конференции приняли участие более 6500 человек из 77 регионов России и 8 стран (КНР, Индия, ЮАР, Беларусь, Иран, Турция, Казахстан, Бразилия). На сессиях выступили более 700 спикеров, прошло более 25 встреч между лидерами отрасли и представителями малого и среднего бизнеса в рамках трека «ЦИПР МСП», 16 компаний стали победителями премии CIPR DIGITAL. Выставочная экспозиция была увеличена в полтора раза и состояла из трех блоков вместо традиционных двух, а на выставке цифрового искусства DECIPRALAND было представлено 120 работ от 40 художников. Помимо официальной части на конференции был дан старт международному чемпионату «Битвы роботов», на котором состоялось 33 Битвы, а также прошел турнир по фиджитал-баскетболу «Игры будущего», фестивальная технологическая неделя ЦИПР Tech Week.

— Конференция ЦИПР выступает в качестве глобальной площадки для консолидации усилий государства, корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса в вопросах цифровизации широкого спектра отраслей: от тяжелой промышленности до гуманитарных наук. Мы заинтересованы в вовлечении большого количества игроков, видим интерес со стороны других государств и рассчитываем, что представители стран-членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС и БРИКС+ присоединятся к диалогу, а на выставочной экспозиции ЦИПР будут представлены технологичные решения от международных партнеров, — рассказала директор конференции Ольга Пивень.

Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Нижегородской области. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех, Ростелеком. Генеральный партнёр: Госкорпорация «Росатом».

В конце 2023 года НГУ стал одним из победителей грантового конкурса на создание научно-исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Центр ИИ заработал на базе университета в конце февраля. Новая структура занимается созданием и внедрением технологий «умного города» и подготовкой кадров для работы с ними. Разработки Центра были представлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову в ходе визита в НГУ 13 апреля 2024 года. Представители Центра также планируют впервые принять участие в работе конференции ЦИПР в этом году.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI