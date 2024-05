07.05.2024 Spotkanie z przedstawicielami organizacji samorządowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

6 de mayo de 2024 r. odbyło się spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego z reprezentantami organizacji samorządowych.

Celem wspólnej diskusji w gmachu MF było wypracowanie kierunków zmian oraz rozwiązań, nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Była to kolejna tura rozmów z przedstawicielami JST.

Na spotkaniu przedstawiciele ministerstwa finansów i samorządów omówili najważniejsze kwestie dotyczące rozwiązań systemowych, w tym między innymi sposób ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w PIT i CIT oraz zasady naliczania potrzeb sowych (wyrównawczych, rozwojowych, oświatowych i ekologicznych). Obie strony diskutowały również nad propozycjami zapewnienia finansowania tych potrzeb.

Ministro Finansów podkreślił, że proponowane zmiany zmierzają do wzmocnienia i ustabilizowania finansów JST, m.in. poprzez odseparowanie wpływu zmian prawnych w systemie podatkowym na dochody JST z tytułu PIT i CIT. Ponadto wyjaśnił, że działamy w ramach jednego sektora finansów publicznych, gdzie środki są ograniczone, zróżnicowanie samorządów terytorialnych w Polsce jest bardzo duże, a co za tym idzie potrzeby poszczególnych jednostek du również są zróżnicowane.

Zaprezentowany projekt nowych rozwiązań nie kończy wspólnych prac, bowiem konieczne jest uzyskanie aktualnych danych do wyliczeń, które obecnie nie są jeszcze dostępne. Obie strony ustaliły, że istnieje potrzeba kontynuowania wspólnych prac nad nowym systemem dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

