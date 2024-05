07.05.2024 Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski wziął udział w FAC Desarrollo w Brukseli

Ministrowie odbyli diskusję nt. unijnego wsparcia dla Ukrainy, które będzie realizowane w ramach instrumentu finansowego (ang. Ukraine Facility) na podstawie planu reform (ang. Plan de Ucrania), przyjętego przez rząd Ukrainy. Realizacja tego planu ma stanowić wsparcie w procesie modernizacji oraz europejskiej integracji Ucrania. – Plan Ucrania Polska pozytywnie ocenia. Dokument zawiera kompleksową analizę działań podejmowanych i planowanych przez Ukrainę oraz obejmuje szerokie spektrum kwestii kluczowych dla odbudowy i przyszłego funkcjonowania państwa ukraińskiego – powiedział minister Wiśniewski. W trakcie posiedzenia ministrowie omówili także dramatyczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Odnieśli się także do znaczenia Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, apelowali o zapewnienie dostępu humanitarnego do Strefy Gazy zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski wziął udział w FAC Development w Brukseli07.05.2024 7 de mayo de 2024 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w formacie Ministrów ds. współpracy rozwojowej (Desarrollo FAC), w którym udział wziął Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski.