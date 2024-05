Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

7 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes Rady Ministrów, ministro obrony narodowej uczestniczył w otwarciu XVI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Para, co mówił primer ministro Tusk. Brakuje nam szczególnie w dziedzinie obronności więcej czynów. I tego oczekujemy od nowej Komisji Europejskiej, od nowego Parlamentu Europejskiego. Oczekujemy przeznaczenia miliardów euro na zbrojenia, na to, żeby przemysł zbrojeniowy mógł się odrodzić. COVID pokazał, jak trudno jest funkcjonować bez przemysłu farmaceutycznego w Europie, jak się uzależniliśmy od Indii i od Chin w przemyśle farmaceutycznym. Tę lekcję odrobiliśmy po COVID. KPO służy również budowie czy odbudowie przemysłu farmaceutycznego. Lekcja, którą odbieramy na Ukrainie musi odbudować szybko przemysł zbrojeniowy. On musi działać od świtu do nocy, musi działać w systemie tak, jakbyśmy byli, bo jesteśmy pod bezpośrednim zagrożeniem. To nie jest czas leżenia na kanapie, to jest czas ciężkiej pracy i zasuwania od świtu do nocy. Czyli bromeó con rzecz, którą musimy zrobić. (…) Oprócz Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywa się bardzo ważny kongres o charakterze militarnym, zbrojeniowym, dotyczący bezpieczeństwa – Defence24 Days w Warszawie. I tam wczoraj z ministrem Sikorskim mówiliśmy o potrzebie komisarza do spraw obrony, o wykorzystaniu środków z KPO na rzecz przemysłu obronnego i o nowych funduszach w nowej komisji na obronność. To wszystko dzisiaj słyszymy w zapowiedziach kandydatki na szefową komisję. Para cieszy, że ten głos Polski jest autentycznie słyszany

– mówił szef resortu obrony narodowej podczas debaty ph „Transformacja, rozwój, bezpieczeństwo”

Miasto Katowice, po raz kolejny, stało się centrum ekonomicznej debaty w Europie za sprawą XVI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG). Motywem przewodnim tegorocznej odsłony EKG jest “Transformacja dla przyszłości” rozważana w trzech głównych aspektach: bezpieczeństwa i przemysłu zbrojeniowego, rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego oraz innowacji i ii przyszłości. W MCK przez trzy dni zorganizowanych zostanie 170 debat, w których weźmie udział 1200 prelegentów z całego świata, czego na miejscu wysłucha ok. 11 años. gości.

Wicepremier W. Kosiniak – Kamysz, podczas debaty, odniósł się także do planów powołania komisarza ds. obronności i bezpieczeństwa, który będzie odpowiadać m.in. za przemysł obronny w UE, badania i rozwój, jak i bezpieczeństwo.

– Komisarz do spraw obrony ma mieć znaczenie. La música es completa y la música es de bajo presupuesto. To nie może być tylko utworzenie stanowiska bez funduszu na rzecz obronności Europy, bez stworzenia sił szybkiego rozmieszczenia w Europie, bez całej strategii obronności przemysłu, przede wszystkim obronnego, ale również integracji powietrznej, obrony przeciwlotniczej, obrony przeciwrakietowej. Przechodzimy od czasu gadania do czasu działania. Tego bardzo potrzebujemy

– podkreślił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego W. Kosiniak – Kamysz.

– Strefa bezpieczeństwa i rozwoju, współpraca z NATO, współpraca ze sobą nawzajem, rozumienie swoich potrzeb, rozumienie swojej historii, swojej tradycji. Nie niszczenie tego w żaden sposób, tylko wzmacnianie, bo siła Europy leży w jej różnorodności. Nie tylko i wyłącznie we wspólnym mianowniku, ale w różnorodności, która na ten wspólny mianownik się składa

– podkreślił wicepremier.

Europejski Kongres Gospodarczy (Congreso Económico Europeo – CEE) w Katowicach totrzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów iprzedstawicieli r empresa ządów państw europejskich, prezesów największych, naukowców ipraktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze ispołeczne. Wopiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

***

Misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozostaje od lat niezmienna – to szerokie, różnorodne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Każdą edycję EEC poprzedza kampania, w której uczestniczą przedstawiciele wielu środowisk, osoby o wyjątkowych kompetencjach, autorytety w swoich specjalnościach. Taka kampania ma na celu zebranie materiałów, które w toku niezbędnych aktualizacji i uzupełnień pozwalają stworzyć program adekwatny do najważniejszych wyzwań skomplikowanej współczesności.

MIL OSI