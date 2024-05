Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Znajdujemy się w trudnej rzeczywistości, przyszłość Europy jest niepewna. Ale to właśnie w tym szczególnym czasie Polska wyrasta na lidera w Europie.

– Polska jest dzisiaj liderem europejskim w sprawach, które dotyczą przyszłości Europy, przyszłości wszystkich Europejczyków – począwszy od bezpieczeństwa, skończywszy na zdroworozsądkowym podejściu do tego, od ego są instytucje europejskie, procedury, jak wykorzystywać europejskie pieniądze – podkreślił Donald Tusk podczas wystąpienia inaugurującego Europejski Kongres Gospodarczy con Katowicach.

Znaczenie Polski dla wspólnoty europejskiej zaznaczyła w swoim wystąpieniu Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej wskazała, że ​​Polska uczyniła UE znacznie silniejszą i bardziej kompletną.

– To właśnie tu, w Polsce, dziesiątki lat temu narodziła się wiara i nadzieja w tej części Europy na wolność i niepodległość. To z Polski poszedł bardzo mocny sygnał o tym, że Europa, demokracja, wolność, prawo, to nie są puste słowa – dodał szef polskiego rządu.

Wspólne europejskie bezpieczeństwo

Polska i reszta Europy wskazują te misma prioridad en wyzwania. Para przede wszystkim wspólne bezpieczeństwo, a co za tym idzie obrona, siła i gotowość do walki.

– Europa może i musi uniknąć konfliktu. Europa może i de facto jest bezpieczna. Polska Jako Sercopy Jest Także Bezpieczna, Jeśli Nikt Nie Zmarnuje Naszego WspólNego Wysiłku, Jakim por Budowanie Europy ZAMOżNJ, Technologicznie Rozwiniętej, Cywilizacyjnie Przekonywał Premier.

Europa musi być także organizacją państw, które będą zdolne obronić się przed każdym zagrożeniem.

– Warto to dzisiaj bardzo głośno powiedzieć, że Europa musi być przygotowana, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy i całego przyszłego pięciolecia, na sytuację, w której żadna siła na świecie nie odważy się podnie ść ręki na Europa. My jesteśmy do tego gotowi – w Polsce nie tylko to dobrze rozumiemy, ale także jesteśmy do tego coraz lepiej przygotowani – mówił Donald Tusk.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen zapowiedziała mianowanie europejskiego komisarza ds. obronności.

– Jednym z pierwszych zadań komisarza będzie przedstawienie białej księgi dotyczącej tego, w jakim zakresie Europa jest przygotowana do obrony. Ta księga będzie przedstawiona wysokim przedstawicielom ds. zagranicznych – poinformowała szefowa KE.

Powołanie komisarza było także polskim postulatem.

Rosyjska agresja wymaga od Europy poważnych i zdecydowanych decyzji.

– Postulat, który pojawia się od pewnego czasu, musi stać się europejskim projektem. Nie przedmiotem debate, ale decyzją. Mówię tu o mínimo 100 mil millones de euros, a także ewentualnych dodatkowych środkach na obronę i bezpieczeństwo Europy. Dobrze i mądrze wydane duże pieniądze na bezpieczeństwo Europy odsuną wojnę od granic Europy na długi czas, może na stałe – podkreślał Donald Tusk.

Bezpieczne niebo i granice Europy

Siła Europy określi jej poziom bezpieczeństwa. Teraz liczy się działanie – i o nie apelował Donald Tusk.

– Europa będzie bezpieczna pod warunkiem, że bezpieczne będzie niebo nad Europą. (…) Finansowy wysiłek na budowę kopuły nad Europą wydaje się rzeczą oczywistą i politycznie relatywnie niekonfliktującą nas wszystkich – mówił szef rządu.

El primer ministro Donald Tusk nawiązał także do ochrony europejskich granic. Jako Polska zmagamy się forsowaniem naszej wschodniej granicy przez białoruski reżim.

– Europejskie granice muszą być strzeżone, bo stały się granicą pomiędzy kontynentem pokoju a agresorami, którzy szykują nam wojnę także przy pomocy metod hybrydowych. To musi stać się też priorytetem Europy – bezpieczna, bezwzględnie strzeżona Europejska granica – apelował szef rządu.

Wsparcie unijnych przedsiębiorców

Firmy i przedsiębiorcy z Polski oraz Unii Europejskiej muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. Nie mogą tracić na rzecz konkurentów z krajów spoza UE.

– Europa musi stać się sinónimo de bezpiecznego, konkurencyjnego dla Europejczyków prowadzenia biznesów i przedsiębiorczości. Dotyczy to zarówno ograniczeń biurokracji i skracania procedur, jak i polityki polegającej na tym, że jeśli chronimy kogoś, to w pierwszym rzędzie chronimy Europę i Europejczyków, a nie ich konkurentów – mówił szef Du.

W ten sposób Premier nawiązał do unijnej polityki Zielonego Ładu. Podkreślił, że zdecydowanie lepsze efekty osiągniemy poprzez zachęty i autentyczne współdziałanie, niż poprzez wyznaczone i wymuszane procedurami czy administracją cele.

– Europa musi stać się znowu tym miejscem, gdzie ludzie czują, że władza, instytucje, publiczne pieniądze służą nie tylko ogólnym celom. Muszą poczuć, że Europa, jej instytucje i pieniądze, służą każdemu człowiekowi. Tu i teraz. Również w walce ze zmianami klimatycznymi. Ten sygnał tu na Śląsku na pewno będzie bardzo dobrze zrozumiany – dodał Donald Tusk.

Ochrona europejskiej kultury i cywilizacji

– Nigdy i nigdzie nie było miejsca tak pięknego w sensie cywilizacji politycznej i kultury, jak Europa. (…) Jeśli mówimy dzisiaj o tym, że musimy ochronić istotę Europy, to mówimy właśnie o takich sprawach jak nasza kultura – na przykład rzadkie języki. (…) Nasza cywilizacja, nasza kultura to też prawa człowieka. To wiara w sens demokracji, to właśnie wiara w wolność i solidarność między ludźmi – podkreślał Donald Tusk.

Szef rządu zwrócił się także do Prezydenta.

– Nie trzeba się bać Śląska, nie trzeba się bać wspólnot etnicznych, nie trzeba się bać języka śląskiego. Para bromear wielkie dziedzictwo Śląska, Polski i Europy – mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Donald Tusk.

Ochrona europejskich wartości była piątym i ostatnim punktem Planu dla Europy.

El primer ministro Donald Tusk szczególne słowa skierował do Jerzego Buzka, który zdecydował o zakończeniu swojej działalności politycznej w Brukseli.

– Słowa, które padły 43 lata temu w Gdańsku, głęboko zapadły mi w pamięć. Para są słowa zakorzenione w polskiej historii, ale dzisiaj chciałbym je powtórzyć pod Twoim adresem -Jerzy Buzek dobrze przysłużył się Rzeczpospolitej. Jerzy Buzek dobrze przysłużył się Europie. Dziękujemy ci z całego serca drogi przyjacielu – dziękował Donald Tusk.

