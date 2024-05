Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Aktywne działanie polskich służb07.05.2024

Coraz częściej na jaw wychodzą informacje o działaniach służb rosyjskich i białoruskich w Polsce i w Europie, także. Działania te mogą się nasilić w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. El primer ministro Donald Tusk presidió a Rady Ministrów, które odbyło się w Katowicach, przekazał informacje o działaniu obcych służb w Polsce. Zwołał również na jutro (8 maja) posiedzenie Kolegium ds. Służb Specjalnych.

Polonia służby dbają o bezpieczeństwo

Polskie służby specjalne są czujne i procedury działają. Podjęto odpowiednie działania, po wykryciu urządzenia, które mogło służyć do nagrywania w sali, gdzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów w Katowicach.

– Każdego dnia dobiegają nowe informacje o różnych, dziwnych zdarzeniach, które mają pośredni lub bezpośredni związek z agresywną obecnością rosyjskich i białoruskich służb w Europie. W tym także w Polsce, co nie jest przecież dla nikogo niespodzianką czy zaskoczeniem – podkreślił Premier Donald Tusk.

Każde posiedzenie rządu jest zawsze dokładnie przygotowywane pod względem bezpieczeństwa. Służby sprawdzają pomieszczenia pod kątem pirotechnicznym i podsłuchowym. Procedimiento bezpieczeństwa zadziałały w sposób wzorowy. ABW prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.

Działania obcych służb w Polsce i Europie

Szef polskiego rządu poruszył również kwestię polskiego sędziego Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś i tam ubiega się azyl.

– Nie ulega wątpliwości, po informacji od naszych służb, że nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła w Dawnych czasach – mówił szef rządu.

Polskie służby poinformowały, że T. Szmydt miał stały i bezpośredni dostęp do informacji niejawnych. Od długiego czasu utrzymywał również contact z Białorusinami. Ta sytuacja powinna budzić najwyższy niepokój.

– Musimy mieć świadomość, że służby białoruskie pracowały z osobą, która miała bezpośredni dostęp do Ministra Sprawiedliwości, która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce, która miała dost ęp do różnych niejawnych dokumentów, do których żaden wywiad nie powinien mieć za żadne skarby dostępu – podkreślał Donald Tusk.

Osoby, które dewastowały polski system prawny zrobiły to prawdopodobnie celowo. Próby podważenia ładu gambego i demokratycznego widać też w innych krajach europejskich.

– Próby podważenia ładu prawnego i demokratycznego poprzez agentów i prowokacje, a także agresję w cyberprzestrzeni – to wszystko jest coraz bardziej synchronizowane i nie pozostawia złudzeń co do celu, jaki sobie Moskwa i Mińsk stawiają w ch miesiącach – powiedział Prezes Rady Ministrów.

El primer ministro Donald Tusk se presentó en julio (8 de mayo) en el Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Tematem spotkania będzie „domniemany wpływ rosyjski i białoruski w polskim aparacie władzy w ubiegłych latach”.

