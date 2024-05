Финансы Mail.ru: Евгений Смирнов о том, могут ли США ввести санкции за отказ от использования доллара

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как пишет Bloomberg, советники Дональда Трампа обсуждают возможные санкции в отношении стран, которые отказываются от доллара. Насколько это реализуемо, и какие страны могут оказаться под ударом, рассказал Финансам Mail.ru Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

Отказ многих стран от доллара в качестве валюты внешнеторговых расчетов и средства накопления резервов уже стал сложившимся трендом, считает профессор.

«Поэтому санкции в отношении отказывающихся от доллара стран вряд ли будут вводиться в перспективе», — полагает экономист.

Чем больше стран отказываются от доллара, тем в меньшей степени они ощущают на себе эти самые санкции. «Таким образом, отказ от доллара — это средство снижения уязвимости от санкций», — поясняет Смирнов.

И SWIFT туда же

Взять ту же ситуацию с замороженными долларовыми активами российского ЦБ — она как раз демонстрирует такую уязвимость. России же, снижавшей с 2021 года зависимость от доллара, удалось в некоторой степени нивелировать негативные последствия нынешних санкций.

Кроме того, система международных расчетов SWIFT также основана на долларах. Страны хотят застраховать себя от доминирования этой системы. Например, Китай уже ввел собственную систему трансграничных платежей.

В целом, по мнению эксперта, дедолларизация не является целью для стран, а, скорее, последствием. Развивающиеся страны стремятся диверсифицировать собственные риски путем использования альтернативных валют и инвестиций в этих валютах, и это ведет к отказу от доллара.

Более крупные игроки — Индия, Китай и Россия — резко нарастили закупки золота, заменив им часть своих долларовых резервов.

Таким образом, формируется достаточно большой блок крупных игроков, которые дедолларизируют взаимные торгово-экономические отношения.

Глобальная фрагментация обуславливает все большую регионализацию международных экономических отношений. Если же Белый дом задумает инициировать санкции против стран, которые поддерживают дедолларизацию, то США еще больше будут отодвинуты от взаимной торговли развивающихся стран.

По мнению Смирнова, нельзя недооценивать США — они пока контролируют многие глобальные процессы.

Вопрос госдолга

Однако Вашингтон все ощутимее сталкивается с проблемой обслуживания своего растущего госдолга. Причем, держателями этого долга являются многие крупные развивающиеся страны, и в этих же странах сосредоточены огромные долларовые депозиты.

Так что США «будут очень осторожны со своей санкционной политикой по отношению к этим странам, поскольку в случае ее реализации зарубежные “запасы” американского госдолга сократятся».

С другой стороны, современная мировая экономика уже и так перегружена санкциями, инфляцией, ухудшившимися глобальными условиями и прочими негативными триггерами.

Восходящий тренд на введение санкций в отношении стран, отказывающихся от доллара, будет делать мировую экономику еще более нестабильной.

«Может быть, на это и рассчитывают сторонники Трампа, предлагая свои санкции, поскольку американский доллар был особо сильным всегда в периоды кризисов, когда его больше всего использовали в качестве “убежища”», — считает экономист.

В целом, эффективность санкций в отношении стран, проводящих политику дедолларизации, будет зависеть от того, насколько стабильными и долгосрочными будут взаимные «недолларовые» торгово-экономические связи между крупнейшими развивающимися странами, включая Россию, подытожил эксперт.

