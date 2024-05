Финансовые новости: Величина возмещения по ОСАГО мототранспорта превышает размер выплаты по страховкам легковушек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Средний размер возмещения по полису ОСАГО мототранспорта в 2023 году составил 93,6 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем по страховкам владельцев обычных легковых авто, подсчитал Банк России.

Величина компенсации ущерба, нанесенного имуществу потерпевших, по полисам мотоциклистов на 1% превысила показатель по страховкам легковушек. В то же время выплаты, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, были выше на 29%. Их размер в среднем составил 258 834 рубля. Это объясняется более серьезными последствиями для пострадавших по вине мотоциклистов (прежде всего, пассажиров самих мотоциклов, а также пешеходов). Причем такие выплаты по полисам мотоциклистов назначались в 2,4 раза чаще, чем по страховкам обычных автовладельцев. Полис ОСАГО мототранспорта в прошлом году в среднем стоил 2,2 тыс. рублей и был в 3,3 раза дешевле полиса обычной автогражданки. При этом за 2023 год оформлено 357 тыс. таких полисов, что в 6,4 раза меньше числа официально зарегистрированных мотоциклов. Больше всего договоров заключили мотоциклисты Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. На эти регионы суммарно приходится 33,8% полисов ОСАГО мототранспорта. Банк России впервые публикует углубленную статистику по ОСАГО для мотоциклов. Фото на превью: Vlad Linev / Shutterstock / Fotodom

