Таиланд приглашает пройти обучение по стипендиальным программам

Открыт прием заявок на участие в стипендиальных программах, предлагаемых университетами Таиланда, при поступлении по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам аспирантуры (докторантуры), а также программам обмена в рамках приемной кампании 2024/2025 учебного года.

Информация об условиях участия в программах и порядке подачи заявок представлена в приложении к настоящему письму, а также размещена на веб-сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Центр развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)» в разделе «Академическая мобильность – Программы».

Заявки на соискание стипендии принимаются университетами Таиланда в установленные сроки в период до 31 июля 2024 года.

Все конкурсные процедуры осуществляются таиландской стороной.

По вопросам участия в программах необходимо обращаться в Посольство Королевства Таиланд в Российской Федерации по тел.: +7 (495) 109-39-18 или адресу электронной почты: thaiembassy.mow@mfa.go.th, а также непосредственно в университеты Таиланда.

За дополнительной информацией обращайтесь в Управление международного сотрудничества (А-122).

Кроме того, осуществляется прием заявок на участие в стипендиальных программах Социалистической Республики Вьетнам и Ирана.

