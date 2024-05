Специалисты МосгорБТИ получили более 100 заявлений о переводе садовых домов в жилые

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2022 года специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) оформляют заключения для признания садовых домов жилыми. За последний год за документом обратились более 100 жителей столицы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По закону садовый дом может быть признан жилым. Такой статус позволяет оформить в нем прописку. В Москве эту процедуру проводят по решению префектуры административного округа, которое принимают на основе заключения окружной межведомственной комиссии. Один из необходимых документов — заключение по обследованию технического состояния объекта. Оно подтверждает соответствие дома требованиям надежности и безопасности. Такой документ можно получить в МосгорБТИ.

«Оценку технического состояния садового дома выполняют в два этапа. В рамках предварительного осмотра анализируют расположение объекта и проверяют, входит ли он в зону с особыми условиями использования территорий. На втором этапе разрабатывают итоговое заключение по обследованию технического состояния здания. С апреля 2023 года специалисты оформили 124 заключения, 30 из которых уже прошли обсуждение на окружной комиссии и были утверждены. Следовательно, дома признали жилыми», — рассказал Максим Гаман.

Помимо экспертных заключений, МосгорБТИ может быть полезно дачникам, чтобы поставить объекты недвижимости на кадастровый учет, решить разногласия о границах соседних участков и исправить реестровые ошибки в сведениях ЕГРН. Ознакомиться с полным перечнем услуг, заказать и получить документы можно на официальном сайте бюро и в клиентских центрах учреждения.

«Не все садовые дома можно перевести в жилые. Самая частая причина, из-за которой здание нельзя признать пригодным для проживания, — расположение в зоне подтопления. За год наши специалисты подготовили 28 заключений о несоответствии садового дома установленным требованиям», — отметил генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

