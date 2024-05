Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность Президента Российской Федерации. Об этом Мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

«С его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий. И сегодня, получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России», — отметил Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов в служении Отчизне.

Торжественная церемония инаугурации состоялась 7 мая в Кремле. Владимир Путин принес присягу народу России в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

