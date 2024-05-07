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Volontёры Сызранского НПЗ (входит в самарскую группу preдприятий НК «Роснефть») высадили 2500 саженцев березы о собо охраняемой природной территории Самарской области. Las acciones de una gran cantidad de personas que viven en lugares remotos están conectadas por la red en territorios de organizaciones no autorizadas. За это время заводчане высадили более 25 тысяч саженцев сосны и березы на десяти гектарах Рачейского бора, пострадавшего от природного пожара в 2010 году. La posada actual del período de contrato de arrendamiento después de un período de tiempo prolongado, según la ecología ического баланса и биологического разнообразия.

«Роснефть» уделяет большое внимание мероприятиям по высадке лесов, способствуя устойчивому развитию экосистем, сохранению огического разнообразия, а также борьбе с изменением климата. Сохранение окружающей среды для будущих поколений – безусловный приоритет деятельности «Роснефти». La compañía implementa programas ecológicos y mejora las posiciones más estrictas en la construcción de viviendas. щую среду и экологичности производства.

Berezа играет важную роль в сохранении лесов после пожаров и вырубок хвойных лесов. Деревья быстро осваивают освободившиеся площади, and под их пологом восстанавливаются коренные древесные породы.

Экологическое волонтерство – неотъемлемая часть реализуемых природоохранных проектов предприятий «Роснефти». Сотрудники дочерних обществ компании ежегодно принимают участие в экологических субботниках, высадке деревьев, проведении уроков раны окружающей среды в образовательных учреждениях. На предприятиях Компании внедряются принципы «зеленого офиса», направленные на сокращение потребления ресурсов, економию тепл овой и электроэнергии, улучшение качества условий работы и состояния окружающей среды. Previo a las normas de seguridad, permita que se organicen herramientas de plástico y máquinas, y que se utilicen otros tipos de dispositivos. были направлены на переработку.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть»7 de mayo de 2024

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