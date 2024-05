Работники «Роснефти» проводят патриотический автопробег ретро автомобилей из Комсомольска-на-Амуре в Москву

Source: MIL-OSI Russian Language News

Работники подразделения Комсомольского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне совершают автопробег на ретро автомобилях через всю страну – от Комсомольска-на-Амуре до Москвы.

В составе колонны – три автомобиля «Жигули» и мотоцикл «Урал» 70-х гг. Энтузиасты-реставраторы из транспортного цеха «Комсомольский НПЗ-сервис» восстановили в точном соответствии с историческими оригиналами спецмашины ГАИ, милиции и пожарной охраны советского времени. Эпохе соответствует не только внешний вид, но и техническое оснащение.

– Идея масштабного пробега родилась в рамках историко-патриотического проекта «Автомобили и мотоциклы на службе в СССР», созданного нашим земляком Александром Цыгановым и группой энтузиастов. Мы считаем, что сейчас очень важно воспитывать у подрастающего поколения любовь к своей стране и ее истории, в том числе истории техники нашей страны, – сообщил участник проекта Тарас Скворцов.

Любители восстанавливают раритетные служебные автомобили, организовывают выставки, создают тематические арт-объекты.

Автопробег проходит при поддержке Комсомольского НПЗ. По пути в Москву участники автопробега делают остановки в городах, где проводят познавательные мероприятия для молодежи и старшего поколения.

Особое внимание уделяется курсантам – будущим военнослужащим, полицейским, пожарным. Действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел оказывают всестороннее содействие комсомольчанам в каждом из регионов, где проходит их маршрут. Встречи, лекции, выставки техники состоялись в Хабаровске, Красноярске, Новосибирске, пройдут в Уфе, Казани и других городах.

Планируется преодолеть девять тысяч километров за 25 дней. Завершится пробег в канун Дня Победы в Москве, где участники пробега также примут участие в патриотических познавательных, торжественных мероприятиях.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

7 мая 2024 г

