Продолжение открытого диалога со странами Африки: НИУ ВШЭ посетили ректоры вузов континента

В конце апреля в Вышке состоялась международная конференция «Экспорт российского образования в Африку: вызовы и возможности». Участие в ней приняли руководители университетов Мали, Буркина-Фасо, Бурунди, Нигера и Гвинеи. Вместе с российскими коллегами, представлявшими органы власти, науку и высшую школу, они наметили пути развития гуманитарных связей и договорились о возможном сотрудничестве в условиях меняющегося миропорядка. Международная конференция, инициированная факультетом социальных наук ВШЭ и Управлением развития многосторонних стратегических проектов ВШЭ , стала продолжением начатого ранее открытого диалога с министрами ряда стран Африки на стратегической сессии в марте. В роли модератора конференции выступила проректор Вышки, руководитель Экспертного совета БРИКС, сопредседатель Гражданского форума БРИКС Виктория Панова.

«Сотрудничество России с Африкой насчитывает не одно десятилетие, и за эти годы в Африке сформировался положительный образ как России, так и российского образования. Это отличный фундамент, на базе которого можно и нужно укреплять партнерство между нашими образовательными и исследовательскими организациями, реализовывать совместные масштабные проекты стратегического характера. При этом сотрудничество может осуществляться как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках многосторонних форматов», — заявила Виктория Панова. Проректор привела данные, согласно которым в российских вузах сейчас обучаются около 35 000 африканских студентов и их число растет. Среди студентов Вышки — 367 человек из 33 африканских стран, а также 81 человек из 16 стран изучают русский язык как иностранный и предметы на русском в Центре подготовки иностранных слушателей.

Участников конференции приветствовал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. «За последние три года мы в три раза увеличили квоту правительства Российской Федерации на обучение в вузах студентов из африканских стран и в этом году видим очень большой отклик. Минимальный конкурс — 3,5 человека на место, максимальный — 13, и такого интереса к обучению в России нет ни в одном другом макрорегионе. Кроме того, многие африканские университеты заинтересованы в выстраивании отношений с российской системой образования», — констатировал Павел Шевцов. В первой части конференции гости из африканских стран рассказали о своих университетах и возможных направлениях сотрудничества с Россией.

Пам Захоного, президент Университета им. Томаса Санкары (Буркина-Фасо), сделал акцент на необходимости изучения русского языка теми гражданами африканских стран, которые планируют учиться в России. «Необходимо заранее сформировать представление о том регионе, в который они поедут, и в этом помогут центры русского языка и культуры. Так студенты смогут избежать культурного шока», — поделился он.

Альфа Кабинет Кейта, ректор Университета Конакри им. Гамаля Абдель Насера (Гвинейская Республика), напомнил, что сотрудничество его страны с СССР началось в конце 1950-х годов, сразу после получения независимости, и советские преподаватели способствовали становлению и развитию этого университета. По его мнению, потенциал российского образования для африканских студентов велик, нужно рассматривать возможность обучения по новым специальностям, в том числе связанным с энергетикой.

Aудасе Манирабона, ректор Университета Бурунди (Республика Бурунди), назвал и другие приоритетные направления подготовки кадров: инженерия, сельское хозяйство, медицина, предпринимательство, журналистика. «Россия — замечательная страна, которая всегда нам оказывает радушный прием, и среди тех, кто занимает руководящие посты в Бурунди, много выпускников российских университетов», — подчеркнул он.

Анна Траоре, ректор Университета социальных наук и менеджмента Бамако (Республика Мали), которая в свое время училась в СССР, сказала о возможной роли России в совершенствовании системы образования ее страны. «Мы надеемся, что российские коллеги поделятся своими научными открытиями, помогут в создании и оснащении лабораторий, в подготовке административно-технического персонала университетов, а также в вопросах университетского управления», — пояснила она.

Усман Драме, президент Частного университета им. Ахмеда Бабы (Республика Мали), отметил, что система образования, существовавшая в его стране до 1960-х годов, была навязана европейскими колонизаторами и суверенную систему пришлось строить с нуля. Он выразил надежду, что Россия сможет оказывать поддержку университетам Мали, тем более что качество российского образования, по его мнению, выше, чем в Европе и США. «Мы очень рады присутствовать на этой конференции в ВШЭ и представлять здесь африканский континент. Для нас это знак, что мы возьмем все в свои руки и будем действовать так, как должно», — добавил Усман Драме.

Ибро Шекарау, генеральный секретарь Университета Ниамей Абду Мумуни (Республика Нигер), развил тезис о построении суверенной системы образования. «Мы не устаем повторять, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным, и хотим избавиться от навязанного западными специалистами представления о том, что без них мы не справимся. Я бы предпочел говорить не об экспорте образования, а о партнерстве — двухстороннем процессе. Именно в таком формате мы хотели бы сотрудничать с Россией», — заявил он. Выступления африканских гостей прокомментировали представители российской стороны.

Заместитель директора департамента международного сотрудничества Минобрнауки России Степан Соколов сообщил, что за прошедшие 60 лет российские вузы окончили 310 тысяч студентов с африканского континента. «Они сохраняют теплые чувства и живой интерес к России, многие занимают высокие должности, становятся президентами, министрами. Мы готовы и дальше оказывать содействие в подготовке кадров для государств Африки», — отметил он.

Заместитель директора Института Африки РАН Наталья Жерлицына рассказала, что во взаимодействии со странами Африки в сфере образования и науки наша страна берет за основу незападную модель развития человеческого потенциала. «Африканским странам не предлагается становиться донорами человеческих ресурсов, что может считаться одной из форм неоколониальной эксплуатации. Россия базируется на все возрастающей ценности человеческих ресурсов: получив квалификацию, выпускник возвращается на Родину и остается другом страны, где он учился», — подчеркнула она. Подводя итог первой части конференции, Виктория Панова еще раз подчеркнула, что Африка — регион с огромным потенциалом. «Для России партнерство с Африкой является одним из приоритетных направлений, что отражено в Концепции внешней политики России, а также подтверждается на практике. Сотрудничество России с африканскими странами наращивается по всем направлениям, в том числе и в сфере высшего образования. Надеюсь, оно будет укрепляться благодаря нашим с вами усилиям и постоянному взаимодействию», — сказала она. Во второй части конференции о сотрудничестве со странами Африки рассказали представители российских научных и образовательных организаций из разных регионов, в том числе Новосибирской, Томской областей и других. В роли модератора выступил замдиректора Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Леонид Исаев.

Поводя итоги конференции, он отметил наличие политической воли для продолжения сотрудничества со стороны как России, так и африканских государств. «У нас была цель, чтобы в ВШЭ состоялся честный, открытый диалог. Я очень благодарен вам за то, что вы высказали свои мысли и видение, рекомендации. Готов подтвердить как как человек, часто летающий в Африку, что к России там относятся очень хорошо, Россию там ждут, русский язык и российское образование там востребованы», — сказал Леонид Исаев. По его оценке, сейчас перед Россией и странами Африки открыто огромное число возможностей для взаимодействия в сфере образования, и ими надо пользоваться, чтобы наверстать упущенное за последние годы. Это взаимодействие начинается не с чистого листа — потенциал был заложен еще в советские годы, но для достижения результатов обеим сторонам еще предстоит приложить немало усилий.

