Программа реновации: свыше 770 тысяч квадратных метров жилья возведут благодаря реализации девяти проектов КРТ

Свыше 770 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и различные общественно-деловые, социальные и промышленные объекты возведут в рамках девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках девяти проектов комплексного развития территорий общей площадью 51,75 гектара возведут 772,4 тысячи квадратных метров жилья для участников программы реновации. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин в текущем году. Участки находятся в восьми районах шести административных округов», — отметил заммэра.

Кроме того, планируется возвести общественно-деловые, социальные и промышленные объекты общей площадью 127,2 тысячи квадратных метров, подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. Так, на участках в районах Левобережный, Ховрино, Лосиноостровский, Царицыно появятся школы для 1,2 тысячи учащихся, детские сады для 510 воспитанников и спортивный комплекс.

Жилые кварталы, которые будут созданы в результате реализации проектов КРТ, благоустроят.

«Благодаря реализации этих проектов КРТ новое жилье смогут получить около 28 тысяч жителей», — добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

Программа реновации: почти четыре миллиона квадратных метров жилья возведут благодаря реализации 41 проекта КРТ

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов. На разных стадиях реализации сегодня находится уже 228 проектов КРТ общей площадью порядка 2,7 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Мэра Москвы.

