Получи стипендию и пройди обучение во Вьетнаме

Открыт прием заявок российских граждан на участие в конкурсном отборе на стипендиальную программу Правительства Социалистической Республики Вьетнам для обучения, стажировки и повышения квалификации во вьетнамских университетах в 2024/2025 учебном году.

Программа покрывает расходы на обучение, проживание в общежитии, медицинское страхование, участники также получают ежемесячную стипендию в течение всего периода обучения.

Обучение реализуется на вьетнамском языке. Кандидаты, не владеющие вьетнамским языком, могут пройти языковую подготовку в течение 1 года в университетах Вьетнама (стипендиальное обеспечение также распространяется на подготовительный курс по вьетнамскому языку).

К участию в конкурсе допускаются российские граждане, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, или программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, либо являющиеся преподавателями вьетнамского языка российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.

В рамках плана приема на 2024/2025 учебный год утверждены квоты в следующем количестве:

1) 30 мест по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам аспирантуры (докторантуры);

2) 30 мест по программе языковой стажировки по вьетнамскому языку продолжительностью 10 месяцев;

3) 15 мест по программе повышения квалификации для преподавателей вьетнамского языка продолжительностью 10 месяцев.

Кандидаты на участие в конкурсном отборе должны представить два комплекта документов (для российской и вьетнамской сторон) в Минобрнауки России.

Сбор документов для российской и вьетнамской сторон осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)» по адресу электронной почты: mobility@ined.ru.

Документы принимаются до 16:00 по московскому времени 14 июня 2024 года.

Также кандидатам необходимо в установленные сроки направить заказным письмом в адрес ФГБУ «Интеробразование» (119021, г. Москва, Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1) согласие на обработку персональных данных в письменной форме на бумажном носителе, содержащее собственноручную подпись кандидата или законного представителя несовершеннолетнего кандидата.

Правовым основанием для реализации Программы является Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о стратегическом партнерстве в области образования, науки и технологий от 25 ноября 2014 года и Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 25 июня 2005 года.

Дополнительную информацию относительно участия в Программе можно найти на официальном сайте или получить у представителя ФГБУ «Интеробразование», ответственного за проведение сбора документов, Марии Юрьевны Минкиной, по номеру телефона: +7 (499) 550-21-30 (доб. 2) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по московскому времени.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в Управление международного сотрудничества (А-122).

Анкета кандидата

