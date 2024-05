Политех провёл конференцию совместно с Российско-Армянским университетом

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 апреля в Российско-Армянском университете (РАУ) прошла международная научная конференция «Углубление финансовой интеграции в ЕАЭС» . Соорганизаторами выступили Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт экономики РАН.

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли включил проведение мероприятия в наиболее значимые приоритеты развития партнёрских отношений РАУ — СПбПУ на 2024–2025 годы по направлению «Экономика и управление».

Конференция прошла в гибридном формате, в ней участвовало более 500 человек. С докладами выступили представители РАУ, СПбПУ, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института экономики РАН, Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН и других вузов.

Эксперты обсудили различные аспекты финансово-экономической интеграции стран ЕАЭС, финансовые механизмы и инструменты развития евразийской экономической интеграции в контексте глобальных процессов.

В приветственном видеообращении заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук поблагодарил организаторов мероприятия.

Директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин также поприветствовал участников в видеообращении.

Перед нами как академическим сообществом стоит задача объединять научные знания и разработки, формировать совместные научные школы и развивать новые научные направления, академическую мобильность. Убеждён, что открытая экспертная дискуссия будет способствовать выработке новых решений и подходов к дальнейшей экономической и научно-образовательной интеграции, а тесное взаимодействие позволит смотреть в сторону новых возможностей , — отметил Владимир Энгелевич.

Директор научного образовательного центра ИТ и бизнес-аналитики «Газпром нефть» Ирина Рудская представила доклад, в котором подчеркнула проблематику реверсивного трансфера знаний в контексте взаимодействия корпораций и университетов, а также создания механизмов и инструментов для эффективной интеграции. Во время дискуссии участники обсудили лучшие практики трансфера знаний между вузами и корпорациями, особенности подготовки молодых специалистов под запросы бизнеса и трансформацию обучения в соответствии с актуальными трендами.

Доцент Высшей школы производственного менеджмента Ольга Ергунова выступила с докладом «Развитие ЕАЭС в условиях меняющегося геополитического контекста мировой экономики: итоги и новые вызовы». Она представила анализ основных факторов, определяющих степень интенсивности интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза в контексте развития мировой экономики. В качестве стимулирующих факторов Ольга Ергунова указала динамично развивающийся общий рынок труда, свободу движения и единый рынок товаров, а также потенциал развития международных транзитных перевозок в условиях разрыва традиционных цепочек поставок.

Профессор Высшей школы административного управления Виктория Дегтерева в докладе «Социально-экономическая интеграция регионов РФ: состояние и перспективы в условиях трансформации мирового экономического взаимодействия» представила результаты исследования факторов, влияющих на интеграцию регионов РФ, и разработки по выбору эффективных стратегий сотрудничества между различными уровнями власти, общественными и предпринимательскими структурами.

Подводя итоги мероприятия, организаторы договорились проводить международную научную конференцию по проблемам финансовой интеграции в ЕАЭС ежегодно.

