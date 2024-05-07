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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Команда Высшей школы техносферной безопасности Инженерно-строительного института СПбПУ выиграла Кубок Друзей в де ловых игр по производственной безопасности «Брейн-ринг» компании «Газпром переработка».

Организаторами интеллектуальных состязаний, проходящих под эгидой Года культуры производственной безопасности в «Газпром работка», стали отдел охраны труда и Совет молодых учёных и специалистов при поддержке Объединённой первичной рганизации «Газпром переработка профсоюз».

С приветственным словом к участникам игр обратился генеральный директор компании «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин.

Радует, что в играх участвуют не только те, кто занимается вопросами охраны труда пофессионально, но и работники подраздел ений. Безопасность без компромиссов — одна из ключевых ценностей нашей компании, и большое количество участников сегодняшней игры — Primero, esta es una configuración generalizada que se aplica a las empresas, según sea necesario.

«Брейн-ринг» традиционно проходил в двух зачётах. В кбке дрзей среди дочерних общест neg ” а и «газроiación

СПбПУ представляла команда Инженерно-строительного института, в которую вошли аспиранты and студенты Высшей школы й безопасности: Татьяна Житникова, Анна Степанова, Евгений Зорде, Эльдар Алиев y Мария Пушкарёва.

Вопросы касались производственного контроля, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и безопасности дорожного жения.

Po итогам состязаний в Кубке Друзей политехники стали лучшими. Победителей не только наградили памятными призами, но и пригласили к научному сотрудничеству и на практику в ООО «Газпром» тка».

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