Поисковые работы в Себеже в разгаре

В самом разгаре находятся сейчас поисковые работы в Себежском укрепрайоне в Псковской области. Напомним, что экспедиция студентов Государственного университета управления во главе с начальником отдела научных мероприятий и молодежной научной деятельности Управления организации научной деятельности ГУУ Владимиром Линником отправилась туда 28 апреля.

Совместно со студентами МИРЭА и РАНХиГС экспедиция насчитывает около 60 человек. Она была разделена на пять групп. Пока четыре работают в поле на разных объектах, одна дежурит по лагерю. В районе пребывания наших студентов ранее было обнаружено четыре ДОТа (долговременная огневая точка). Одна из задач ребят – расчистить их.

«Мы нашли в лесу три пулемётных гнезда и около 300 гильз вокруг. В том же месте обнаружили немецкие пули, значит по нашим бойцам вели огонь. Сделали вывод, что в этом месте был славный бой. Судя по тому, что пулеметов и останков бойцов на этом месте не было, нашим ребятам удалось отбить атаку или вовремя отступить», – рассказывает Владимир Линник.

Своими впечатлениями от экспедиции поделились и студенты.

Савелий Головков, 3 курс:

«Природа здесь потрясающая! Каждый день мы находим удивительные артефакты и останки, которые помогают нам воссоздать историю и уважить память павших советских солдат. В планах — создать уникальный музей на месте ДОТов и укреплений. Но, наверное, самый кайф в диджитал детоксе. Вечером, после костра, можно полюбоваться звездами, а затем, приятно устав, спать как младенец. И да, растворимый кофе со сгущенкой может быть вкуснее латте на кокосовом из Сёрфа».

Ульяна Коваленко, 3 курс:

«Половина экспедиции уже позади, время летит невероятно быстро! Каждый день новые знакомства, находки, факты, от которых дух захватывает. Копилка впечатлений наполняется молниеносно! Работа непростая, но это однозначно того стоит. Никогда бы не подумала, что смогу поработать с настоящим металлоискателем и другим профессиональным оборудованием»!

Алина Гербовская, 3 курс:

«Поездка проходит отлично, мы получаем массу удовольствия! Посетили военные конструкции в Себежском районе, очищаем важные места, которые могут привести нас к ценным историческим объектам. С помощью металлоискателей мы уже находили отечественные гильзы и осколки. Больше всего нас поразил масштаб работ. Эта поездка — однозначно неожиданный и незабываемый для нас опыт»!

Степан Осин, 1 курс:

«Это одна из моих самых удивительных поездок! Здесь царит атмосфера братства и уюта, нас объединяет общая цель — узнать больше об одном из самых важных периодов истории нашего государства. Погода меняется каждый день, но мы к этому равнодушны. Песни у костра нас бодрят и согревают. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания (про баню я не знал, но был приятно удивлен)».

Заметно, что ребята очень воодушевлены совместной работой на благое дело восстановления памяти о предках и открытием для себя исторических мест сражений Великой Отечественной войны.

По окончании экспедиции мы обязательно расскажем о её итогах.

