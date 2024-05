Поздравление ректора НГУ Михаила Федорука с Днем Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Дорогие коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

9 Мая — торжественная и дорогая для наших сердец дата, важная веха не только в отечественной, но и в мировой истории.

День Победы по праву считается всенародным праздником. Он объединяет нас, наполняет гордостью за нашу страну, за подвиг нашего народа, помогает двигаться вперед и вдохновляет на новые свершения.

В этот день мы чтим память погибших и желаем крепкого здоровья ветеранам, говорим спасибо героям Великой Отечественной войны за стойкость и мужество, благородство и самоотверженность.

В этот праздничный день примите мои искренние пожелания мира и добра, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,

ректор НГУ Михаил Федорук

