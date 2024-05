Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

6 мая 2024 года в Точке кипения ГУУ прошли мероприятия для школьников 9-11 класса из Санкт-Петербурга, которые стали победителями городского проекта по инициативному бюджетированию «Твой бюджет в школах — 2023».

Сотрудники кафедры государственного и муниципального управления Наталья Гегедюш, Ирина Милькина, Анна Хаустова провели для ребят мастер-класс «Навыки участия в инициативном бюджетировании молодых граждан» и деловую игру «Разработка проектов школьного инициативного бюджетирования».

В рамках мастер-класса участники узнали о том, что такое инициативное бюджетирование, в каких сферах оно используется, как распределяются полномочия и финансирование между органами власти и населением, участвующим в инициативном бюджетировании. Также они познакомились с тем, как можно принять участие в проектах инициативного бюджетирования в месте проживания, какой существует опыт участия молодежи в разработке и реализации инициативных проектов в сфере благоустройства территорий, экологии, а также в улучшении школьной среды.

В деловой игре ребята прошли этапы разработки проектов школьного инициативного бюджетирования. Команды предложили проекты создания интерактивно-спортивной рекреационной зоны, столовой будущего со «шведским столом», соответствующим запросам школьников, современной библиотеки с расширенными возможностями организации культурно-познавательных мероприятий и комфортного актового зала-трансформера.

По окончании мероприятий для гостей была проведена экскурсия по территории Университета.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI