Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Свыше 60 различных предприятий города присоединились к проекту «Инженерный класс в московской школе» по итогам первого квартала 2024 года. За три месяца их посетили почти три тысячи учеников. Их приглашают на производства авиакосмической, кабельной, автомобильной, химической и пищевой отраслей промышленности. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В 2024 году участниками проекта стали столичные компании 16 отраслей. За январь — март для школьников провели свыше 165 экскурсий. В рамках проекта молодые люди посещают промпредприятия столицы, знакомятся с технологическим процессом производства, изучают работу станков и оборудования, наблюдают за действиями специалистов», — рассказал Владислав Овчинский.

Обучение в инженерных классах направлено на популяризацию технических специальностей среди старшеклассников и формирование кадрового потенциала столицы. Экскурсии для школьников отличаются от тех, которые проводят для всех желающих в рамках проекта «Открой#Моспром», — они практико-ориентированные. Так, методисты института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрабатывают экскурсионные альбомы с методическими рекомендациями, которые помогают ученикам предпрофессиональных классов погрузиться в профессию.

«Для будущих инженеров экскурсии на предприятия — возможность не только оценить масштабы индустриального развития Москвы, но и сразу представить себя частью этого процесса, понять, к чему можно приложить свои знания и таланты. Старшеклассники видят реальное производство, работу коллективов, технологические процессы. Все это помогает им утвердиться в намерении работать в этой отрасли в будущем и определиться с образовательной и профессиональной траекторией», — подчеркнул Михаил Силантьев, исполняющий обязанности директора института развития профильного обучения МГПУ.

Например, во время тура на завод «Экопласт» школьники ознакомились с процессом переработки пластиковых корпусов от электроники и бытовой техники. Им показали исходное сырье — микс дробленых корпусных полимеров. Старшеклассники изучили все производственные процессы и этапы разделения пластика. Большое впечатление на учащихся произвела лаборатория, где им рассказали о свойствах полимеров, а также о том, как проверяется качество готовой продукции.

Кроме того, участники проекта познакомились с производством косметики на заводе «Фаберлик». Они узнали историю предприятия, увидели цех по изготовлению упаковки и процесс создания продукции.

На экскурсии по Щербинскому лифтостроительному заводу школьникам рассказали, как здесь с 1943 года собирают подъемники. Предприятие выпустило более 240 тысяч лифтов, которые установили на различных городских объектах. Школьникам рассказали историю завода, продемонстрировали работу производственных цехов и показали зал с примерами изготавливаемой продукции.

Более 90 процентов выпускников столичных предпрофессиональных классов продолжают обучение в вузах по своему профилюСергей Собянин рассказал, как школьников готовят к будущим профессиям

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

По поручению Мэра Москвы в столице реализуют комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

«Инженерный класс в московской школе» — проект Департамента образования и науки города Москвы. Одним из его ключевых партнеров является Департамент инвестиционной и промышленной политики.

Инженерные классы сегодня открыты в 225 школах столицы. В них обучаются более 10,8 тысячи детей — будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей производства. В московских школах существуют инженерные классы технологического, химического, авиастроительного и космического профилей. Их ученики углубленно изучают математику, физику, химию и информатику, а также проходят инженерный практикум, на котором погружаются в теоретическую механику, знакомятся с электромагнитными приборами. Кроме того, школьников обучают технологиям современного производства: они практикуются в робототехнике, 3D-технологиях, работе на разнообразных станках. Узнать больше о предпрофессиональном образовании в столице можно на сайте «Школа.Москва».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI