От выставки военной техники до полевой кухни: в парке «Острова мечты» отпразднуют День Победы

9 мая в южном ландшафтном парке «Острова мечты» пройдет бесплатная праздничная программа, приуроченная ко Дню Победы. С 12:00 до 18:00 гости смогут сделать памятные снимки в тематической фотозоне, познакомиться с настоящей военной техникой, побывать на концерте и посмотреть пластические спектакли.

Праздник откроет барабанное шоу в исполнении современного оркестра, после чего состоится показательный проезд военной техники: легендарного танка Т-70 и знаменитой полуторки — грузовика ГАЗ-АА.

В 13:00 и 15:00 состоятся два пластических спектакля. Артисты расскажут проникновенные истории о жизни одного советского двора и маленькой девочки-балерины в первые дни войны.

С 13:30 до 17:30 посетители ландшафтного парка смогут попробовать блюда настоящей полевой кухни.

Концерт симфонического оркестра, который сыграет самые известные военные композиции, начнется в 14:30. Музыкальную часть мероприятия продолжит в 16:00 вокальное выступление юного артиста.

В 17:00 всем желающим предложат поближе познакомиться с военной техникой и даже совершить поездку на грузовике ГАЗ-АА. Легендарная полуторка в самые грозные военные годы снабжала провизией и медикаментами окруженный врагом Ленинград. Этот советский грузовой автомобиль стал одним из главных символов победы над врагом в Великой Отечественной войне.

Все мероприятия состоятся в ландшафтном парке «Острова мечты». В случае плохой погоды гостей пригласят на центральную площадь «Москва».

«Остров мечты» — пространство для отдыха горожан и гостей столицы. Здесь, в Нагатинской пойме, расположен первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня. Он включает в себя 10 тематических зон с экстремальными, семейными и детскими аттракционами.

