Открытый диалог с властью

В Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) при поддержке Лаборатории публичного управления (ЛПУ) прошла встреча с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председателем комитета по законодательству, председателем Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволодом Беликовым.

Гость прочёл лекцию на тему местного самоуправления, затем была деловая игра, в которой студенты погрузились в реальные условия управленческой работы на муниципальном уровне. В завершение встречи участники поделились мнениями, как улучшить социально-экономическое развитие города.

Всеволод Беликов высказал свои пожелания к формированию кадров для государственной службы, акцентировал внимание ребят на необходимости постоянно развиваться и участвовать в практической деятельности для накопления профессионального опыта.

Во время дискуссии ребята интересовались темой публичного управления, а гость поделился мыслями о важности участия молодёжи в политической и общественной жизни. Также обсуждались проекты улучшения законодательно-правовой среды в городе. Всеволод Фёдорович рассказал об аспектах финансирования муниципалитетов с акцентом на инфраструктуру, вузы и колледжи, а также о повышении квалификации сотрудников образовательной сферы.

Кульминацией встречи стало посвящение депутата Заксобрания в почётные резиденты студенческого объединения «Лаборатория публичного управления».

Заместитель директора ИПМЭиТ и наставник ЛПУ Максим Иванов отметил, что визит в университет Всеволода Беликова выглядит символично на фоне нескольких юбилейных событий: в этом году исполнилось 25 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга и 125 лет Политеху, 30 лет — Законодательному собранию Санкт-Петербурга и направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в СПбПУ.

Увлекательный интерактивный формат мероприятия отметила студентка 3 курса направления подготовки «Организация государственного и муниципального управления», Матюхина Марина: Спасибо за возможность напрямую пообщаться со знаковым для развития нашего города человеком. Понравилась деловая игра по вопросам местного самоуправления. Это хороший способ проверить свои знания и узнать что-то новое. Динамика мероприятия не даёт заскучать. Хотелось бы побольше деловых игр в образовательном процессе .

Сотрудничество ЗаКСа и Политеха активно развивается. Так, резиденты Лаборатории публичного управления продемонстрировали успех, выйдя в финал кейс-чемпионата «Молодёжь решает» , разрабатывая и представляя депутатам городского парламента законотворческие инициативы. В этом учебном году в рамках инициативы «ВКР как проект» комиссия ЗакСа по социальной политике и здравоохранению выступила заказчиком групповых выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата Политеха.

Коллектив преподавателей программы «Государственное и муниципальное управление» в Политехе давно и плодотворно сотрудничает с Петербургским парламентом и Советом муниципальных образований. Совместно разработана программа магистратуры «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», представители власти участвуют в заседаниях государственных экзаменационных комиссий и в проведении открытых лекций , выступают в качестве представителей работодателя. Множество выпускников направления ГМУ работают в органах местного самоуправления Санкт-Петербурга. За заслуги в подготовке кадров для органов местного самоуправления в декабре 2023 года памятным знаком «25 лет местного самоуправления Санкт-Петербурга» награждены четверо ведущих преподавателей образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» Высшей школы административного управления ИПМЭиТ.

Визит Всеволода Беликова стал ещё одним ярким примером того, как образовательные учреждения и государственные структуры могут эффективно взаимодействовать, создавая новые возможности для студентов и преподавателей.

