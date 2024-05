Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В преддверии 9 Мая в Музее Победы на Поклонной горе побывала делегация Высшей школы экономики. В ее состав вошли руководители университета во главе с ректором Никитой Анисимовым, преподаватели и студенты Военного учебного центра, а также Дауд Мамий — ректор Адыгейского государственного университета, вуза — партнера Вышки. Члены делегации возложили цветы к монументам и приняли участие в экскурсионной программе. Заместитель директора Музея Победы, вице-адмирал в отставке Федор Смуглин рассказал гостям, что в музее хранится крупнейшая коллекция документальных свидетельств подвига советского народа в Великой Отечественной войне. «Вы находитесь в том месте, где каждый задумается, вспомнит, осознает и поймет, что героизм и стойкость, сила, мужества и воля народа, объединившегося против врага, всегда делают Россию непобедимой», — подчеркнул он. Члены делегации НИУ ВШЭ возложили цветы к скульптурной группе «Скорбь», установленной в Зале Памяти и Скорби, а затем к монументу «Солдат Победы» — 10-метровой фигуре солдата-победителя в Зале Славы. Как пояснил Федор Смуглин, поднятой рукой воин-герой провозглашает Победу, одновременно предупреждая о неминуемой каре для всех, кто осмелится посягнуть на нашу Родину, а меч у подножия постамента иллюстрирует известное изречение Александра Невского. «Наша делегация представляет огромный коллектив Высшей школы экономики — 55 тысяч студентов и 10 тысяч сотрудников, — сказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. — От имени всех наших коллег мы пришли поклониться, отдать дань уважения и почтить память героев, которые в то лихое время отстояли независимость не только нашей страны, но и других стран мира». Ректор Вышки сообщил, что он сам внук фронтовика, и подчеркнул, что у современных молодых людей почти уже нет возможности сесть рядом с ветеранами и просто поговорить. «Передавать молодым людям знания и память о Великой Отечественной войне должны мы, и это поможет сохранить связь поколений, — заключил Никита Анисимов. — Сегодня мы едины как никогда — и в университете, и в стране. Спасибо всем, кто пришел в Музей Победы, и вечная память героям!» Директор Музея Победы Александр Школьник поблагодарил коллег за визит, назвав его важным событием. «Мы дружим с Высшей школой экономики не первый год, — сказал он. — Очень приятно, что вы занимаетесь тем же, чем и мы, — делаете так, чтобы будущие поколения знали о подвиге наших предков, помнили о них и гордились ими. Низкий вам за это поклон и большое спасибо!»

В свою очередь, Никита Анисимов выразил благодарность Александру Школьнику за теплый прием и в целом за его плодотворную работу, отметив, что за время своего руководства музеем он «протянул нить из прошлого в будущее». Для членов делегации НИУ ВШЭ была организована экскурсия по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!», посвященной тому, как с 22 июня 1941 года до января 1942 года город жил и противостоял захватчикам. Привычные экспонаты здесь соседствуют с аудио-, видеозаписями и голограммами, важную роль играет интерактив. Например, посетителей в залах встречают сотрудники музея, изображающие жителей Москвы тех лет: старушку из коммуналки, военного комиссара, контролера на станции метро, фронтового корреспондента и других. Начало экспозиции — квартира московской семьи Звонаревых, иллюстрирующая жизнь и быт москвичей накануне войны. Информация о судьбах членов этой семьи красной нитью проходит через всю экскурсию. Посетители узнают об этапах битвы за Москву и о том, как простые жители столицы делали все возможное, чтобы город не сдался врагу. Экскурсоводы, в частности, рассказывают о формировании народного ополчения, о подвиге подольских курсантов, о работе ПВО, параде 7 ноября 1941 года, секретах маскировки Кремля и т.д. Представители НИУ ВШЭ также посетили выставочную галерею «Zаветам Vерны», посвященную современным героям России — участникам СВО. Особое внимание в ней уделено мемориальному комплексу Донбасса — «Саур-Могиле», представлена копия одного из ее барельефов. С помощью современных мультимедийных решений проводятся параллели между событиями Великой Отечественной войны и СВО. После посещения Музея Победы члены делегации НИУ ВШЭ поделились своими впечатлениями с «Вышкой.Главное». Владимир Коргутов, начальник Военного учебного центра НИУ ВШЭ, Герой России

— Музей Победы — грандиозный проект, рассказывающий о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. С недавних пор он выполняет еще одну важную миссию — демонстрирует преемственность двух поколений победителей, тех, кто защищал Родину в 1940-х годах, и тех, кто защищает ее в наши дни, выполняя боевые задачи прежде всего в зоне СВО. В ритуалах чествования героев сегодня поучаствовали более 60 наших студентов. Они осмотрели экспозиции, в том числе трофейную технику НАТО, обменялись впечатлениями с преподавателями. Мы в Военном учебном центре учим науке побеждать, воспитываем патриотов России и добиваемся нужных результатов. Но и в Вышке в целом патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Считаю, что его эффективность в последние годы заметно возросла. Лев Якобсон, вице-президент НИУ ВШЭ

— Для моих родителей Великая Отечественная война стала главным событием в жизни. Я родился через четыре года после ее окончания, и, естественно, тема войны для меня и моих ровесников имеет совершенно особое значение. На мой взгляд, Музей Победы очень хорошо, тактично и вместе с тем ярко представляет те события. Все, кто погиб на войне, кто выжил и умер уже в мирное время, как мои родители, заслуживают самой благодарной памяти. Ирина Карелина, вице-президент НИУ ВШЭ

— Когда мои дети учились в школе, им часто давали задание рассказать что-нибудь о войне. И однажды старший сын нашел в огромной семейной библиотеке стихотворение «Чашка», написанное в 1942 году поэтессой блокадного Ленинграда Варварой Вольтман-Спасской. Это стихотворение о мальчике, который нес из детского сада сметану для сестренки в фарфоровой чашке, поскользнулся в подъезде и разбил чашку. Нас потрясло это стихотворение, и все члены семьи выучили его наизусть. Побывав в Музее Победы, я в очередной раз его вспомнила и даже прочитала его своим коллегам в неформальной обстановке. Мы должны передать нашим детям и внукам не только память о войне, но и эту непроходящую боль. Сегодня, рассказывая о битве за Москву, экскурсоводы сделали особый акцент на патриотизме наших предков, и такими же патриотами должны быть наши дети и внуки. Воспитание патриотов страны и обеспечение преемственности поколений является миссией каждого российского университета. Как во многих областях образования и науки, Высшая школа экономики показывает и здесь пример патриотического служения своей Родине, что очень важно и для других вузов. Не случайно вместе с нами на праздничное мероприятие Вышки на Поклонной горе приехал друг и партнер Высшей школы экономики — ректор Адыгейского государственного университета Дауд Казбекович Мамий, на этот раз вместе со своей семьей. Мы признательны ему и очень рады его участию в столь важном для нашего университета событии. Дауд Мамий, ректор Адыгейского государственного университета

— Я признателен Никите Юрьевичу Анисимову за приглашение принять участие в церемонии Торжественного возложения цветов в Музее победы на Поклонной горе. Наши университеты тесно сотрудничают, АГУ участвует в проекте Вышки «Университетское партнерство». Я посчитал для себя чрезвычайно важным и почетным участие в церемонии возложения цветов к монументам Музея Победы. Такие мероприятия важны для лучшего понимания истории страны молодым поколением, формирования университетского духа и университетской культуры. На Поклонной горе и в музейном комплексе я оказался впервые. Нахожусь под большим впечатлением. В Музее Победы работают творческие люди, хорошо понимающие, как, используя современные формы и подходы, нужно рассказывать о Великой Победе. Мы посмотрели экспозицию, посвященную истории обороны Москвы, где через призму жизни одной московской семьи рассказывается об одном из поворотных событий Великой отечественно войны. Прекрасная идея, и люди, воплотившие ее в жизнь, заслуживают большого уважения и благодарности. Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ

— Я бывал на Поклонной горе, но в Музее Победы оказался впервые. Здесь очень достойная, торжественная обстановка, интересные экспозиции, в которых активно используются новые цифровые технологии. Конечно, все мы помним основные события Великой Отечественной войны, но, скажу честно, благодаря экскурсии я узнал кое-что новое об обороне Москвы — например, как осуществлялась маскировка Кремля, Москвы-реки и других крупных объектов. В мероприятиях в Музее Победы приняли участие практически все руководители Высшей школы экономики — те, кто в данный момент находился в Москве. Полагаю, это важно для нашего университета. Чем дальше от Великой Отечественной войны, тем важнее сохранять память о ней. День Победы — наш общий праздник, ценность которого никогда не будет поставлена под сомнение. Лилия Овчарова, проректор, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ

— Последний раз я была в Музее Победы довольно давно, когда здесь создавалась Книга памяти воинов, погибших при защите Отечества, и мы с мужем заносили в нее сведения о наших дедах. С тех пор музей сильно изменился, и сейчас я под огромным впечатлением. Особенность музея — интерпретация событий Великой Отечественной войны на современном уровне. Экспозиции приближены к реальности благодаря интерьерам, видео- и аудиозаписям, голограммам, людям в костюмах тех лет. Новые технологии поднимают музейное дело на иной уровень, и у посетителей создается ощущение включенности, возникает эмоциональный эффект. Рекомендую всем посетить Музей Победы, лично я обязательно приведу сюда своих родственников, друзей и коллег. А детям и молодым людям до 25 лет — воспитанникам детских садов, школьникам, студентам колледжей и вузов — здесь нужно побывать обязательно, поскольку в этом возрасте формируются ценности человека. Алексей Кошель, проректор НИУ ВШЭ

— В 2015 году я впервые участвовал в шествии «Бессмертного полка» — пронес фото своего прадеда Сергея Александровича Кузнецова. Он погиб при обороне Ленинграда в 1942 году, его историю мне рассказала его дочь, бабушкина сестра, и я ее записал, разместил в Книге памяти. Подвиг прадеда занял особое место в нашей семейной памяти, и сегодня, посетив Музей Победы, я снова вспоминал о нем. В этом музее я был неоднократно, и всякий раз он производит неизгладимое впечатление — пробирает до дрожи, напоминает об огромной цене, которую наша Родина заплатила за Победу. Важно, что в нем появилась экспозиция, посвященная героям сегодняшнего дня — участникам СВО. Наша делегация в Музее Победы представляла весь огромный коллектив НИУ ВШЭ. В семейной истории практически каждого из нас есть те, кто сражался за Родину в Великую Отечественную войну, внес свой вклад в общую Победу. Для всех нас их подвиг одинаково важен и ценен.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI