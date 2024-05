На участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построят 10 пешеходных переходов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе построят 10 пешеходных переходов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Для обеспечения безопасности пешеходов на заключительном участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построят 10 пешеходных переходов. Из них семь подземных и три надземных. Их открытие совпадет с запуском автомобильного движения. Работы планируем завершить в феврале 2026 года», — рассказал глава Департамента.

Пешеходные переходы оборудуют рядом с крупными жилыми комплексами. По словам Рафика Загрутдинова, реализация проекта увеличит пропускную способность автомобильного транспорта за счет бессветофорного движения на улице Поляны. Кроме того, удобный и безопасный проход через дороги появится у жителей Северного и Южного Бутова.

В рамках проекта также построят и реконструируют дороги общей протяженностью 14 километров.

Помимо дорог, строители возведут 345-метровую эстакаду в сторону улицы Поляны, тоннель для выхода на Варшавское шоссе протяженностью 451 метр и два путепровода — через пути второго Московского центрального диаметра и на пересечении с Расторгуевским шоссе. Общая строительная готовность участка оценивается в шесть процентов.

