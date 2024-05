Москвичи приобрели у города более 84 тысяч квадратных метров недвижимости с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2024 года москвичи купили у города или взяли в аренду 763 объекта нежилой недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Коммерческая недвижимость города, выставляемая на торги, по-прежнему пользуется активным спросом у представителей бизнеса и физических лиц. В первом квартале 2024 года с ними заключили 763 договора купли-продажи и аренды объектов общей площадью 84,25 тысячи квадратных метров. За аналогичный период 2023-го было оформлено 622 сделки. Все этапы реализации городского имущества проходят онлайн», — рассказал Владимир Ефимов.

Покупка городской недвижимости позволяет предпринимателям открывать кафе, магазины, выставочные залы, офисы и другие объекты. Благодаря этому в столице создаются новые рабочие места и развивается инфраструктура.

«В первом квартале 2024 года лидером по реализации недвижимости стал Западный административный округ — там заключили 156 договоров на объекты общей площадью 12,34 тысячи квадратных метров. В Юго-Западном и Центральном округах проведены сделки по 116 и 91 объектам, а общая площадь недвижимости составила 8,74 тысячи и 16,37 тысячи квадратных метров соответственно», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разнообразное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

