Москвичам начислили более 15 миллионов городских баллов за оплату коммунальных счетов на платформе «Электронный дом»

Жители столицы получили 15,8 миллионов городских баллов за оплату единого платежного документа (ЕПД) на платформе «Электронный дом». Почти за год таким способом горожане оплатили 59 тысяч квитанций.

Совершить операцию можно в разделе «Мои платежи». Это удобный, быстрый и выгодный способ. За каждую транзакцию пользователь «Электронного дома» получает пять процентов от суммы квитанции городскими баллами.

На сайте «Миллион призов» их обменивают на различные виды поощрений: тематические сувениры, полезные товары для дома, промокоды на посещение кафе и магазинов, билеты в театры и музеи. Кроме того, полученные баллы можно направить на благотворительность.

Помимо оплаты ЕПД, баллы в «Электронном доме» начисляются за приглашение новых пользователей на платформу, за создание опросов, первое размещение объявления, передачу показаний счетчиков и другие действия.

Какие вопросы можно решить с помощью платформы «Электронный дом»

К платформе «Электронный дом» уже подключено 99 процентов многоквартирных домов столицы. Воспользоваться сервисами можно в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru. Для регистрации достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru.

Платформа заработала в ноябре 2020 года. Проект развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

