Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий Правительства перед вновь избранным Президентом России

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Распоряжение от 7 мая 2024 года №1121-р
Правительство, следуя нормам Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия перед вновь избранным Президентом России. Распоряжение об этом подписано.
Документ
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Распоряжение от 7 мая 2024 года №1121-р
Процедура формирования нового состава Правительства начинается с назначения Председателя Правительства. Указ об этом подписывается Президентом после утверждения кандидатуры Государственной Думой.
Не позднее недельного срока после своего назначения Председатель Правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
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