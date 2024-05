Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 7 мая 2024 года №1121-р

Правительство, следуя нормам Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия перед вновь избранным Президентом России. Распоряжение об этом подписано.

Документ Распоряжение от 7 мая 2024 года №1121-р

Процедура формирования нового состава Правительства начинается с назначения Председателя Правительства. Указ об этом подписывается Президентом после утверждения кандидатуры Государственной Думой.

Не позднее недельного срока после своего назначения Председатель Правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI