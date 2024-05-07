«Магистратура нашего университета гибкая и позволяет развиваться в различных областях»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Прием документов в магистратуру Высшей школы экономики начнется уже 19 июня. Перед началом приемной кампании ВШЭ традиционно проводит День открытых дверей, который в этом году состоится 26 мая. Формат — вебинар, нужно лишь зарегистрироваться.

Дальнейшее обучение после бакалавриата — важный вопрос, который требует осознанного выбора. Поступать в магистратуру или нет? Продолжать обучение по тому же направлению или подобрать что-то новое? Прикладная математика, экономика, лингвистика, философия или, может, информационная безопасность? Уже сейчас можно сделать выбор и создать собственную реальность вместе с Вышкой.

26 мая в 12:00 состоится вебинар «Магистратура Вышки. Создавая реальность» для желающих поступить в магистратуру в 2024 году. На мероприятии представители Высшей школы экономики расскажут об особенностях обучения, образовательных программах и возможностях для индивидуального развития каждого студента. Абитуриенты также узнают о самом поступлении: сроки и порядок подачи документов, количество бюджетных и платных мест, скидки на обучение, льготы для победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов и не только!

В режиме реального времени участники смогут задать интересующие вопросы, а представители университета на них ответят.