Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Прием документов в магистратуру Высшей школы экономики начнется уже 19 июня. Перед началом приемной кампании ВШЭ традиционно проводит День открытых дверей, который в этом году состоится 26 мая. Формат — вебинар, нужно лишь зарегистрироваться. Дальнейшее обучение после бакалавриата — важный вопрос, который требует осознанного выбора. Поступать в магистратуру или нет? Продолжать обучение по тому же направлению или подобрать что-то новое? Прикладная математика, экономика, лингвистика, философия или, может, информационная безопасность? Уже сейчас можно сделать выбор и создать собственную реальность вместе с Вышкой. 26 мая в 12:00 состоится вебинар «Магистратура Вышки. Создавая реальность» для желающих поступить в магистратуру в 2024 году. На мероприятии представители Высшей школы экономики расскажут об особенностях обучения, образовательных программах и возможностях для индивидуального развития каждого студента. Абитуриенты также узнают о самом поступлении: сроки и порядок подачи документов, количество бюджетных и платных мест, скидки на обучение, льготы для победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов и не только! В режиме реального времени участники смогут задать интересующие вопросы, а представители университета на них ответят.

Александр Чеповский, директор по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ День открытых дверей в формате вебинара — оптимальный вариант проведения мероприятия для потенциальных абитуриентов магистратуры, которые уже обладают опытом обучения в вузе и ценят свое время. Магистратура нашего университета очень гибкая и как следующая ступень образования позволяет развиваться в различных областях — от прикладной подготовки до научной карьеры и предпринимательства. На нашей встрече мы сделаем акцент на уникальности магистратуры Вышки и расскажем абитуриентам, каким образом они могут поступить на наши программы. Мы также предлагаем дальше принять участие (в том числе онлайн) в мероприятиях, посвященных конкретным образовательным программам. Уверен, что магистратура НИУ ВШЭ поможет вам воплотить в реальность будущее своей мечты, а наше мероприятие — сделать первый шаг к обучению в одном из лучших университетов страны.

Для участия в Дне открытых дверей требуется пройти предварительную регистрацию.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI