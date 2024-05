Лимит вырос – с 1 мая россияне могут переводить без комиссии на свои счета до ₽30 млн.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Почему ЦБ РФ повысил лимит бесплатных переводов?

Обсуждение перспективы пересмотра условий по переводам велось с 2021 года. Регулятор поправки в законопроект обуславливал следующими причинами:

проблема «зарплатного рабства», когда компания сама назначает банк для перевода зарплаты, а сотрудник вынужден пользоваться невыгодным продуктом;

снижение рисков блокировки для клиентов, регулярно переводящих крупные суммы между счетами;

будет активнее развиваться конкуренция между банками;

гражданам станет проще перераспределять накопления между счетами в разных организациях;

не возникнет трудностей при переводе средств, например, для покупки недвижимости либо автомобиля.

Ключевая цель изменений – создание комфортных условий для россиян. Инициатива получила поддержку со стороны банков и профильного комитета Госдумы.

Какие переводы с 1 мая больше не облагаются комиссией?

Межбанковские переводы в размере до ₽30 млн. на счета одного клиента теперь не облагаются комиссией. Новшество касается транзакций, совершенных одним из способов:

через СБП;

в приложении для смартфона по данным счета;

через интернет-банк по реквизитам счета получателя.

Условия не изменились для транзакций, отправляемых в отделениях, что обусловлено высокими операционными расходами. Также прежние условия сохранились для переводов по номеру карты, т.к. не всегда можно установить держателя пластика.

Как банки оценивают отмену комиссий за переводы?

Российские банки позитивно оценивают увеличение лимитов бесплатных межбанковских переводов:

в Сбере полагают, что изменения упростят обслуживание клиентов;

в ВТБ отмечают, что опция будет пользоваться спросом, но пока роста числа таких транзакций не наблюдается;

в Газпромбанк уверены, что новшество обеспечит повышение качества сервиса;

в банке «УралСиб» ожидают снижения операционных доходов, отмена комиссий повлияет на всю отрасль.

«Межбанковские переводы – востребованная услуга, но для 35% наших клиентов наличие комиссий было заградительной чертой в совершении операции», – заявили в Тинькофф.

Вместе с тем, эксперты не ждут существенных изменений в отрасли: для мелких переводов комиссия и ранее не являлась препятствием, а крупные операции россияне совершают не столь часто.

