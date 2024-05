«Лидеры цифровой трансформации» ждут новых героев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Открыта регистрация на шестой ежегодный конкурс мэра Москвы для лучших IT-специалистов «Лидеры цифровой трансформации».

Принять участие в самом масштабном хакатоне мира могут специалисты из России и других стран в возрасте от 18 лет в составе команд от 2 до 5 человек.

Если у вас еще нет команды, то найти ее можно в чате хакатона в Telegram. Там же будут публиковаться официальные новости конкурса.

В этом году участников ждут:

25 задач от города, бизнеса и регионов;

общий призовой фонд в 50 000 000 рублей;

поддержка менторов и амбассадоров;

грандиозный финал – двухдневный фестиваль;

возможность пропилотировать свой проект, в том числе и у международных партнеров.

Кейсы подготовили Сбербанк, Банк России, Росатом, Роспатент, «Северсталь», Газпромбанк.Тех, RUTUBE, Yappy, «Самолет», «Рексофт», Холдинг Т1, Sitronics Group, DDX TECH, «Автономные технологии», а также регионы – Камчатский край и Волгоградская область.

Прием заявок проходит до 5 июня на официальном сайте конкурса.

