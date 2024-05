Комфортные и эргономичные: в двух корпусах НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского установят новые лифты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Уникальный памятник архитектуры на Сухаревской площади — Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского оборудуют лифтами последнего поколения. Подъемные устройства московского производства поставят взамен отработавших свой срок импортных. Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

Современные лифты, которые установят в медицинском учреждении, более удобны в использовании для персонала и пассажиров, а также эргономичны. Помимо этого, они рассчитаны на более длительный срок эксплуатации. Лифты оснащены отечественными механизмами, компонентами и узлами.

Сейчас лифты устанавливают в корпусе № 3, где располагается ожоговый центр. Дверные проемы для лифта расширили на 200 миллиметров, так что теперь для больничных каталок со специальным медицинским оборудованием организовано беспрепятственное передвижение.

В корпусе № 5, где располагается центр трансплантации печени, установили современный электрический лифт производства АО «Мослифт», взамен отработавшего свой срок импортного гидравлического. Лифт грузоподъемностью 1600 килограммов рассчитан на перевозку 20 пассажиров.

Двухэтажное здание центра трансплантации печени является памятником архитектуры начала ХIХ века — это бывший корпус главного смотрителя странноприимного дома графа Шереметьева. Многие годы в нем располагался оперблок НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Здесь выполняли легендарные операции хирурги Сергей Юдин, Борис Петров и их ученики.

В прошлом году в 142 медучреждениях города установили 238 лифтов в рамках программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

