Заявление Александра Новака о ситуации на рынке нефти

А.Новак: В связи с появившимися в новостных лентах «Интерфакса» заголовками относительно обсуждений ОПЕК+, ими публичные заявления and смысл сказанного, считаю необходимым дополнительно отметить, что обсуждения увеличения добычи в ОПЕК+ не ведётся.