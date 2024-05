Зарегистрировать недвижимость на новых территориях России теперь можно в 12 центрах госуслуг Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столичных центрах «Мои документы» для физических лиц теперь доступна услуга Росреестра по государственному кадастровому учету и/или государственной регистрации прав на недвижимое имущество, расположенное в новых регионах России.

Оформить документы на жилье, машино-места, гаражи, садовые дома, хозяйственные постройки, земельные участки можно по предварительной записи на портале mos.ru.

«Граждане, у которых есть объекты недвижимости на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области, могут зарегистрировать или поставить на кадастровый учет собственность по экстерриториальному принципу. Для этого необходимо предварительно записаться на портале mos.ru и подать документы в один из указанных центров госуслуг. Хочу отметить, что данная услуга Росреестра доступна для заявителей с российским гражданством», — рассказала Мария Макарова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве.

Зарегистрировать право собственности и переоформить недвижимость, расположенную на территории ДНР, ЛНР и Запорожской области, можно в 12 центрах госуслуг Москвы.

«В апреле 2024 года в одном центре “Мои Документы” в Москве стала доступна услуга по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость для граждан, у которых есть собственность в ДНР, ЛНР или Запорожской области. Услуга стала крайне востребованной, и с 7 мая для удобства граждан мы решили расширить ее. Теперь жители могут получить услугу в 12 офисах, в каждом округе столицы», — поделилась Татьяна Порецкова, заместитель директора по развитию государственных услуг центров «Мои Документы» Москвы.

Документы-основания для осуществления регистрации прав и/или кадастрового учета имущества необходимо предъявить на языке оригинала, перевод не требуется. Сроки предоставления государственной услуги — от 20 до 30 рабочих дней, в зависимости от вида регистрационного действия.

Офисы «Мои документы» предоставляют более 260 государственных услуг, 99 процентов из которых можно получить по экстерриториальному принципу. Районные центры работают с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00.

