Журналистика, видеоблогинг и радиоспорт: как столичные школьники осваивают профессии в сфере радио и телевидения

7 мая в России отмечается День радио — праздник работников всех отраслей связи, в первую очередь — радиовещания и телевидения. Московские старшеклассники, которые планируют связать свою жизнь с этими сферами, учатся в медиаклассах. Сегодня более 7,3 тысячи будущих медиапрактиков получают предпрофессиональное образование в 185 школах города.

Образовательный, исследовательский и творческий опыт

В медиаклассах школьники учатся ориентироваться в потоке информации, анализировать и критически оценивать ее как в профессиональной сфере, так и в повседневной жизни, творчески мыслить, а также ответственно относиться к журналистской работе и уважать свою аудиторию.

«Медиакласс — это пространство для глубокого погружения в историю, технологии и тренды журналистики и медиа. А еще — для креатива и самореализации школьников, которые хотят любыми способами создавать качественный и популярный контент. Совсем скоро эти ребята поступят в ведущие вузы столицы на факультеты журналистики и медиакоммуникаций, а может быть, выберут смежные профессии, станут режиссерами или даже актерами. Мощный образовательный, исследовательский и творческий опыт, полученный в медиаклассах, поможет им стать успешными студентами, а затем и профессионалами, которых мы обязательно увидим на экранах и услышим в эфире», — рассказал исполняющий обязанности директора института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета Михаил Силантьев.

Будущие профессионалы медиасферы углубленно изучают литературу, иностранные языки и обществознание. На уроках по другим предметам они также погружаются в профессиональную специфику, например постигают принципы геометрии, применяемые при фото- и видеосъемке, знакомятся с критической литературой и основами обработки мультимедийной информации. Кроме того, старшеклассники осваивают обязательные спецкурсы по технологиям медиапроизводства, журналистике и медиа.

Отдельный пункт образовательной программы — изучение особенностей медиакоммуникаций в Москве. Школьникам объясняют, как информационная среда города формирует портрет москвича в социальных сетях. Кроме того, ребята учатся прогнозировать, какой именно контент будет востребован жителями столицы.

На практических занятиях старшеклассники создают медиаконтент всех востребованных типов: статьи для школьных печатных и онлайн-изданий, проекты для социальных сетей, видеоролики и короткометражные фильмы, а также радиоэфиры и подкасты.

Школьники посещают экскурсии в офисах партнеров из медиасферы — телеканалов, газет, радиостанций, а также лекции, семинары и мастер-классы экспертов. Кроме того, десятиклассники, не отрываясь от учебы в школе, получают первую профессию на базе колледжа: они могут выбрать специальность фотографа, оператора видеозаписи или оформителя (графического дизайнера).

На базе 19 вузов-партнеров ученики медиаклассов занимаются проектно-исследовательской деятельностью под руководством преподавателей: создают проекты в области медиа-, фото-, теле- или радиожурналистики, разрабатывают рекламу или снимают кино.

Связи с общественностью, видеоблогинг и радиоспорт

Кроме предпрофессионального, в столице развита система дополнительного медиаобразования. Различные возможности для творческой реализации и интеллектуального роста предоставляет Московский дворец пионеров.

«Московский дворец пионеров — флагман столичной системы дополнительного образования. Детям доступно более 1,5 тысячи различных программ обучения. У нас школьники могут попробовать себя в роли радиоведущего, радиоспортсмена и даже радиоинженера. Используя знания и навыки, полученные во дворце, ребята становятся профессионалами в своих областях. Многие из них впоследствии связывают свою жизнь с направлениями, с которыми они познакомились здесь», — отметила Елена Мельвиль, директор Московского дворца пионеров.

В центре медиатехнологий Московского дворца пионеров сейчас обучаются более 400 ребят. Он был создан на базе кружка журналистики в 2016 году. Сегодня здесь можно обучиться по 25 дополнительным общеразвивающим программам. Среди них — теле- и радиожурналистика, фото- и медиажурналистика, видеоблогинг, также есть клуб юного писателя.

Кроме того, в центре медиатехнологий школьники могут познакомиться со сферой пиара и связей с общественностью, а также пройти полный цикл создания кино.

С радиоспортом школьники могут познакомиться в центре «Исток» Московского дворца пионеров. Здесь открыты кружки скоростной и спортивной радиотелеграфии, радиосвязи и радиопеленгации.

Для ребят, которые интересуются устройством радио с технической точки зрения, Московский дворец пионеров проводит городской конкурс научно-технического творчества по радиоэлектронике «Радиопоиск». В 2024 году он проходит уже в 33-й раз. Среди партнеров конкурса — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики, а также Академия военных наук.

Ученики медиаклассов и воспитанники центров Московского дворца пионеров ежегодно становятся лауреатами и дипломантами городских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Ранняя профориентация столичных школьников соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

