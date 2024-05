Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

7 мая ежегодно в России отмечается День радио. Именно в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприёмник, осуществив сеанс радиосвязи. С поздравлениями к сотрудникам сферы радиовещания и работникам отрасли связи обратился Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что жители нашей страны остаются верными поклонниками радио. Сотрудники радиостанций оперативно и достоверно рассказывают о главных новостях в стране и мире, не менее популярны у слушателей развлекательные и научно-познавательные программы.

«В России общая еженедельная аудитория радиослушателей превышает 50 миллионов человек. Радиоэфир по‑прежнему служит важным средством массовых коммуникаций. В стране выдано более 3,5 тыс. лицензий на радиовещание. Отмечу, что оно динамично развивается и в новых регионах – Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что большой вклад в патриотическое, духовно-нравственное воспитание и продвижение традиционных семейных ценностей вносят некоммерческие радиостанции, такие как «Детское радио» и радио «Вера».

«По поручению Президента Владимира Путина и при поддержке Правительства все отрасли сегодня идут к технологической независимости. Не является исключением и сфера радиовещания, где мы видим прогресс в импортозамещении оборудования на российские аналоги. Это не может не радовать, поскольку более века назад именно отечественная наука подарила миру такое уникальное явление, как радио», – заявил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в 2023–2024 годах государство оказало поддержку более чем 50 значимым радиопроектам и будет дальше развивать это стратегическое направление, способствовать переходу на современные технологии.

Зампред Правительства поздравил сотрудников радиовещания с праздником и пожелал им здоровья, успехов и непрерывного роста числа слушателей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI