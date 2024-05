Детские музеи, рестораны и экскурсии: как столица развивает семейный туризм

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москва — город для семейного отдыха. В 2023 году 47 процентов российских путешественников приезжали в столицу с семьей или в паре. Среди них 76 процентов посещали город с детьми.

Экскурсии для детей

Показать столицу детям, познакомить их с московскими древностями — цель, которая мотивирует российских туристов на семейные поездки. Ее помогают реализовать столичные гиды — в городе ежедневно проходит около 500 экскурсий на любой вкус.

По словам экскурсоводов, семьи с детьми чаще всего выбирают путешествия по Красной площади и Александровскому саду, Китай-городу, музеям-заповедникам «Кусково», «Царицыно», «Коломенское», а также древнему району Ивановская горка. Форматы прогулок разные: уличные пешеходные, музейные, автобусные с аниматорами, обзорные и тематические.

«Детские экскурсоводы проходят повышение квалификации, поэтому знают, как сделать экскурсию нескучной. Особенность семейных прогулок в подаче информации: использовании диалогов, игр, заданий, реквизита, интерактивов. Это адаптированный под разный возраст текст и менее продолжительное время экскурсии», — рассказывает Карина Силакова, аккредитованный экскурсовод по Москве, руководитель бюро детских экскурсий.

Полина Глаголева, гид и создательница детских экскурсий-квестов, говорит, что главная задача столичных экскурсоводов — разрушить стереотип о том, что на познавательной прогулке будет скучно.

«Все проходит обязательно в игровой форме, с юмором, весело, интересно. Чтобы дети видели: экскурсовод — это не уставшая женщина с грустным голосом. Важно, чтобы юные посетители решали загадки, постоянно переключали внимание. Современные дети обладают клиповым мышлением, поэтому им это очень важно. Понятно, что наши маленькие гости бывают разные, но именно такой прием вызывает восторг и у них, и у родителей», — отмечает Полина Глаголева.

Столицу можно исследовать и самостоятельно: в 2023 году открылась семейная программа «Играй в Москву», которая включает маршруты-приключения по столице. Каждый из них длится около часа и посвящен отдельной теме.

Например, «Путь героя» начинается от музея-панорамы «Бородинская битва» и заканчивается на Поклонной горе. Взрослые и дети знакомятся с судьбами великих людей разных эпох. Гости постарше смогут узнать больше об истории России, а юные путешественники — понять, что значит быть гражданином своей страны.

Маршрут «Тайны Зеленой планеты» начинается от храма Христа Спасителя и проходит через Дом культуры «ГЭС-2» по Александровскому саду и Красной площади к парку «Зарядье». Прогулка поможет достичь гармонии с природой внутри современного мегаполиса.

Проходя по маршруту и выполняя задания, ребенок воспринимает происходящее как игру, но при этом незаметно для себя получает знания о столице, истории и экологии, а также тренирует воображение. Карты прогулок можно бесплатно получить на сайте или в туристско-информационных центрах.

Культурный досуг

Знаменитые музеи Москвы ориентированы на детский туризм. Например, в Третьяковской галерее есть специальные программы для детей и подростков — там не просто водят по выставкам, но и объясняют, как «читать» картины, а также рассказывают о художниках. Отдельные экскурсии для юных посетителей есть и в креативных кластерах — там учат понимать современное искусство.

По словам Полины Глаголевой, у музейного досуга для детей и подростков есть своя специфика.

«Профессиональный гид, с одной стороны, четко объясняет детям правила поведения на экскурсии или в музее, с другой — не пугает их строгими запретами, чтобы у них не формировалась неприязнь к происходящему», — подчеркивает она.

В музеях тоже обязательна интерактивность: важно играть с юными зрителями в игры об искусстве, загадывать загадки, связанные с картинами, и строить общение в формате диалога. В столице есть музеи, полностью ориентированные на детей, — например, музей «Союзмультфильма». На экскурсии по легендарной киностудии взрослые вспомнят детство, а юные зрители посмотрят на любимых героев, создадут собственный мультфильм на творческом мастер-классе и получат подарки.

События в Москве

Столичные фестивали привлекают всех, в том числе семьи с детьми. В новогодние дни в городе прошло несколько сотен праздничных мероприятий, а в марте состоялась «Московская Масленица». Зиму провожали на 29 площадках, где детей учили готовить блины с орехами и малиновым соусом, катали на санях и знакомили с ремеслами.

Народные развлечения, традиционные угощения, музыка и праздничное оформление улиц — все это превращает обычную прогулку с детьми в особенное событие, которое надолго запоминается и взрослым, и маленьким посетителям.

Отели и рестораны

Отели Москвы рассчитаны на гостей любого возраста. В пятизвездочных гостиницах в центре города есть специальные семейные люксы с двумя большими спальнями, просторной гостиной и кроватями для детей. Часть гостиниц предоставляет бесплатное размещение и завтрак для малышей до пяти лет, а для маленьких посетителей с пяти до 11 лет действуют скидки. При заезде юным гостям могут подарить сладости или раскраски.

Кроме детских кроваток, пеленальных столиков, манежей и детской косметики в некоторых отелях можно получить дополнительные услуги няни.

Рестораны Москвы часто имеют отдельное детское меню, посуду, стульчики для кормления, раскраски с карандашами и фломастерами. Во многих заведениях работает комната для малышей с развлечениями и угощениями.

Есть рестораны, полностью ориентированные на семьи с детьми: с полезным и недорогим меню, большими пространствами для игр и уютным интерьером.

Вызвать такси, купить йогурт, отвести на балет: о чем просят сотрудников туристско-информационных центров МосквыСобянин пригласил москвичей придумать новые туристические маршруты по столице

