Город выставил на продажу нежилое помещение в районе Аэропорт

На городские торги выставили нежилое помещение свободного назначения на первом этаже многоквартирного дома на Ленинградском проспекте. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Москва реализует на торгах нежилые помещения свободного назначения, которые можно использовать в различных коммерческих целях: в них инвесторы открывают магазины, кафе, пункты выдачи товаров, офисы, ателье и многое другое. Например, сейчас можно приобрести помещение на первом этаже многоквартирного дома в районе Аэропорт. Площадь объекта превышает 460 квадратных метров. Его стоимость определится в ходе аукциона, который пройдет 19 июня», — рассказал Кирилл Пуртов.

Здание находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 66, корпус 2. Рядом есть остановки общественного транспорта, станции метро «Аэропорт» и «Сокол». Выставленное на торги помещение имеет отдельный вход и витринное остекление. С учетом местоположения, планировочных и конструктивных решений оно подходит для ведения бизнеса в сфере услуг или торговли, а также для размещения офиса.

Заявочная кампания по лоту завершится 10 июня, аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

