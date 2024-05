В Политехе прошёл образовательный форум для будущих магистров

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце апреля в Политехническом университете проходил образовательный форум для будущих магистров Phygital Universe, в котором участвовали специалисты и студенты со всей России. Мероприятие организовано Центром по работе с абитуриентами СПбПУ.

Заявки на участие в форуме подали 448 человек, из которых отобрали 380. На мероприятии были представлены разные направления обучения Политехнического университета: от радиотехники и прикладной биотехнологии до социально-экономических и гуманитарных наук. Студенты смогли изучить особенности и нюансы различных отраслей экономики, приобрести актуальные знания от практиков, получить баллы для победы в конкурсе портфолио.

Политех стремится создавать для выпускников бакалавриата максимально удобные и эффективные условия для выбора будущей образовательной траектории и поступления в магистратуру. Ведь от этого во многом зависит дальнейший профессиональный путь политехников как востребованных специалистов. И образовательный форум для будущих магистров — это один из эффективных инструментов, чтобы участники выявили наиболее интересную область для дальнейшего изучения ,— рассказала ведущий специалист Центра по работе с абитуриентами Наталья Иванова.

На протяжении четырёх дней участники знакомились с теоретическими аспектами, анализировали различные подходы практиков, на конкретных примерах разбирали опыт успешных компаний. Также они выявляли ошибки и предлагали рекомендации.

По итогам решения кейсов победителями форума стали 114 человек, которые получат по 45 баллов в конкурсе портфолио, остальным участникам присудили по 15 баллов.

