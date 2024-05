В Политехе подведены итоги турнира Soft Skills-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Почти два месяца Центр оценки и развития компетенций Политеха проводил ежегодный турнир Soft Skills для развития и оценки надпрофессиональных компетенций студентов через практику настольных и деловых игр. Турнир состоялся в рамках мероприятий Программы повышения качества образования и подготовки кадров на 2023–2024 учебный год ПАО «Газпром».

«Развитие надпрофессиональных компетенций у студентов нашего университета является одним из наших значимых приоритетов в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных ведущими компаниями нашей страны, — говорит проректор по образовательной деятельности СПбПУ, председатель оргкомитета турнира Людмила Панкова. — Именно гибкие навыки позволяют легко адаптироваться к требованиям современного рынка труда и в кратчайшие сроки осваивать круг задач профессиональной деятельности в конкретной организации-работодателе».

Куратор проекта «Опорный вуз ПАО «Газпром» Янис Олехнович подчеркнул, что высокую значимость надпрофессиональных компетенций для профессионального становления молодых специалистов отмечают и ведущие предприятия. Неслучайно реализация проекта по диагностике и развитию гибких навыков уже второй год является неотъемлемой частью программы повышения качества образования и подготовки кадров «Газпрома».

В этом году состав жюри стал ещё более представительным: в него вошли преподаватели и сотрудники университета, представители Профсоюза студентов и аспирантов Политеха, а также представители АНО «Россия — страна возможностей» и партнёров проекта — трёх дочерних организаций «Газпром»: «Газпром газификация», «Газпром питание» и «ТГК-1». Мероприятие также поддержали издательство настольных игр Gaga.ru и Лавка игр.

«Рост числа организаций-партнёров, в первую очередь из числа дочерних организаций „Газпрома“, в составе оргкомитета и жюри турнира подтверждает глубокую заинтересованность работодателей в формировании надпрофессиональных компетенций молодых специалистов, — считает директор Центра оценки и развития компетенций СПбПУ Елена Зима. — Хотелось бы особенно подчеркнуть, что представители индустриальных партнёров работали в жюри не только непосредственно во время проведения состязаний, но и в предварительных „прогонах“, чтобы лучше разобраться в механиках настольных игр и более ответственно подойти к принятию решений».

В турнире участвовали 14 студенческих команд из ИБСиБ, ИСИ, ИКНК, ИММиТ, ИПМЭиТ, ИЭ, ИЭиТ и ФизМеха. Состязание включало четыре тура. Первые два проводились по олимпийской системе, и во второй тур прошло восемь команд-участников. Полуфинал и финал проходили по швейцарской системе, при которой все четыре команды, прошедшие в полуфинал, боролись за победу по суммарному накопленному рейтингу.

В первом туре оценивали компетенцию «Коммуникативная грамотность». В кооперативной настольной игре «Опасные слова» каждой команде нужно было первой выбраться из запутанных катакомб и сразиться с монстром, отгадывая слова и обходя ловушки, расставленные соперниками.

Компетенцию «Анализ информации» оценивали в дедуктивной игре второго тура «Взломай код». Он проводился в формате эстафеты, где каждый участник мог принести своей команде одно победное очко. Игрок, представляющий команду, должен был первым разгадать код, выложенный в центре стола. Игры для проведения первого и второго тура предоставил партнёр турнира компания Gaga.ru.

Игрой третьего тура, направленной на оценку и развитие компетенции «Партнёрство/Сотрудничество», стала кооперативная игра с программированием действий «Комната 25». Для победы каждой команде за игровым столом нужно было первой найти выход из лабиринта и спасти всех игроков.

В финале участники демонстрировали развитие компетенции «Инновационность» в игре «Стартап-конструктор». Каждая из четырёх команд финалистов разрабатывала стартап-идею по заданным случайным образом параметрам (набору карточек). Для победы нужно было провести питч-презентацию идеи для жюри.

«Игры всех туров были хороши, — вспоминает Валентина Щелканова, участница сборной команды „ЛОВА“, студентка ИММиТ. — Мне запомнился и последний тур, потому что приходилось думать нестандартно, и второй тур с игрой „Взломай код“. Понравился полуфинал с игрой „Комната 25“, потому что мы в нём хорошо сработали как команда. Думаю, что наиболее ценными гибкими навыками, приобретёнными на турнире, стали стрессоустойчивость и коммуникация, благодаря которой мы и победили».

После горячих дискуссий жюри приняло единогласное решение распределить призовые места так:

1 место — сборная команда «ЛОВА» (ИПМЭиТ, ИММиТ, ИКНК, ИЭиТ);

2 место — команда «Дети Гейгера» (ИБСиБ);

3 место — команда «КомБез» (ИСИ).

«Игропрактики, безусловно, помогают в развитии универсальных деловых качеств: оказываясь в самых разных ситуациях, студенты учатся взаимодействовать, договариваться и поступать в соответствии с этими договорённостями, — уверена руководитель Отдела аналитики и разработки диагностических инструментов АНО „Россия — страна возможностей“ Екатерина Степашкина. — Отдельно отмечу важность того, что студенты соревнуются командами, это является благоприятной почвой для того, чтобы понять свою роль в команде, увидеть особенности других участников и сформировать навыки взаимодействия с разными людьми, при этом стремясь к достижению общей цели. Игры, конечно, не моделируют в полной мере рабочие ситуации, но при этом разрешение игровых моментов требует от участников турнира собранности, включённости и готовности демонстрировать результат. Опыт, который получают участники, имеет высокую ценность, поскольку позволяет лучше узнать себя и других, увидеть свои возможные точки роста и сильные стороны».

Все команды получили призы — настольные игры, а также подарки от партнёров турнира, а команде «ЛОВА», занявшей 1-е место, вручили сертификаты на трудоустройство в «ТГК-1».

«Мне очень приятно второй год подряд быть приглашённым в жюри и наблюдать как возрастает вовлечённость и заинтересованность студентов в турнире Soft Skills. Да и мне самой было ещё интереснее наблюдать за этапами этого состязания, — поделилась руководитель группы по подбору и оценке персонала „ТГК-1“ Анна Лаврова. —Как представитель такого крупного работодателя, отвечающий за подбор персонала, знаю о ценности развития надпрофессиональных компетенций. Наши руководители всё больше и больше отдают приоритет молодым специалистам, обладающими такими навыками, формированию которых очень способствует участие студентов в турнире. Уверена, что это дополнительный значимый шаг сегодняшних студентов в их завтрашнем успешном трудоустройстве».

В личном зачёте турнира жюри единогласно отдало первое место Александру Плетнёву (ИПМЭиТ) из команды «ЛОВА», второе — Бегназару Яздурдыеву (ИБСиБ, команда «Дети Гейгера») и третье — Валентине Щелкановой (ИММиТ, «ЛОВА»).

Все победители в личном зачёте получили памятные призы от индустриальных партнёров и подарочные сертификаты от партнёра турнира компании «Лавка Игр», а Екатерина Степашкина вручила им сертификаты на индивидуальные карьерные консультации.

