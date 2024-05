В НГУ подвели мтоги IV конкурса социологической фотографии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Этой весной кафедра общей социологии Экономического факультета Новосибирского государственного университета провела четвертый конкурс социологической фотографии «NSU Social View 2024», объединивший студентов разных университетов и специальностей и любителей авторского фото в едином порыве – попробовать посмотреть на окружающую реальность сквозь «социологические очки». Тематические номинации конкурса были представлены 10 широкими направлениями: «В движении», «Коды повседневности», «Без людей», «Лабиринты социализации», «Семейные сюжеты», «По мотивам теорий», «Общество неравных», «Urban vs rural», «Свой особый мир», «С «цифрой» по жизни». Также участники могли прислать работы, тематика которых выходила за границы предложенных направлений.

Всего в конкурсе приняло участие более 60 человек, а количество работ для оценивания превысило 300 фотографий. В конкурсе участвовали студенты из более чем 20 университетов Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Челябинска, Самары, Калуги, Ростова-на-Дону, Саранска, Петрозаводска.

В жюри конкурса вошли преподаватели кафедры общей социологии экономического факультета НГУ, а также Гуманитарного института НГУ, Факультета социальных наук НИУ ВШЭ (г. Москва) и ИТМО (г. Санкт-Петербург).

Жюри отметило креативность работ, тонкое чутье авторов к социальным феноменам и процессам, запечатленным на фотографиях, умение смотреть на них социологически!

Победители и призеры конкурса получили памятные дипломы и ценные подарки!

Ознакомиться с работами участников можно в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/nsu_social_view

Также планируется фотовыставка с работами победителей и призеров, ознакомиться с которой можно будет в июне в холле 3 этажа рядом с кафедрой общей социологии экономического факультета НГУ.

