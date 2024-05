В День Победы на центральных станциях метро будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров

Source: MIL-OSI Russian Language News

В День Победы сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут помогать жителям и гостям столицы на 33 станциях Московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы обеспечиваем комфортные и безопасные поездки во время государственных праздников. В День Победы на станциях метро в центре города будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они ответят на вопросы и в случае необходимости помогут сориентироваться», — отметил Максим Ликсутов.

Инспекторы центра будут дежурить на станциях «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», «Арбатская» (Филевская и Арбатско-Покровская линии), «Александровский сад», «ВДНХ», «Парк Победы», «Минская», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Маяковская», «Полянка», «Кропоткинская», «Парк культуры» (Кольцевая и Сокольническая линии), «Китай-город», «Тверская», «Чеховская», «Пушкинская», «Третьяковская» (Калужско-Рижская и Калининская линии), «Новокузнецкая», «Воробьевы горы», «Октябрьская» (Кольцевая и Калужско-Рижская линии), «Сокольники» (Сокольническая и Большая кольцевая линии), «Киевская» (Кольцевая, Филевская и Арбатско-Покровская линии).

Дополнительно на дежурство выйдут более 100 инспекторов. Они подскажут пассажирам, где найти ближайший выход, в случае если нужный закроют.

Кроме того, горожане могут заказать регулярное сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров. Оставить заявку можно на сайте Московского метрополитена, в приложении «Метро Москвы», через чат-бота Александру, а также через контакт-центр, позвонив по телефонам: +7 495 622-73-41 или +7 800 250-73-41 (вызов бесплатный). Время работы службы — с 05:30 до 01:00.

