В Басманном районе построят дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Новостройку для переселения по программе реновации возведут в Басманном районе. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,49 гектара по адресу: Старокирочный переулок, владение 6. Басманный район отличает исторически сложившаяся архитектура, поэтому для нас важно, чтобы не только обновлялся его жилой фонд, но и сохранялся уникальный облик. В этой связи новые объекты возводятся с учетом имеющейся застройки», — отметила Юлиана Княжевская.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Узнать подробнее о квартирах и домах по программе можно здесь.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023-й передано под заселение 59 новостроек для более чем 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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