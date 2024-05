Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице в 10-й раз пройдет книжный фестиваль «Красная площадь». Помогать в организации и проведении крупнейшего мероприятия в области литературы будут свыше 350 волонтеров.

Подать заявку до 17 мая на участие в волонтерском корпусе могут все желающие старше 14 лет. При заполнении анкеты есть возможность выбрать удобные даты и смены. Предпочтение отдадут кандидатам, которые готовы помогать на улице и выберут в заявке не менее трех смен.

«Этот фестиваль ежегодно собирает сотни тысяч писателей, издателей, актеров, музыкантов и читателей. На Красной площади будут организованы книжные ряды, где издатели со всей России представят сотни тысяч книг. Помогать ориентироваться в литературном многообразии будут незаменимые помощники города и книголюбы —волонтеры Москвы. Фестиваль является одним из самых любимых мероприятий помощников культурных событий. Сегодня на нашем сайте зарегистрированы более 28,4 тысячи волонтеров данного направления», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Встретить, сопроводить, создать гостеприимную атмосферу: чем помогут волонтеры

Волонтеры будут встречать гостей фестиваля, подскажут, как сориентироваться в книжных рядах на Красной площади. Кроме того, помогут с аккредитацией и размещением участников и журналистов, сопроводят артистов и спикеров, ответят на вопросы посетителей, а также будут следить за временем проведения мероприятий. Они помогут спикерам с микрофонами во время выступлений, анонсируют события, проконсультируют гостей по площадкам, где будут проходить встречи с писателями, лекции, концерты и мастер-классы для взрослых и юных книголюбов.

Фестиваль продлится с 6 по 9 июня. В первый и последний день мероприятия добровольцы нужны с 10:00 до 16:00 и с 16:00 до 22:00. Смены 7 и 8 июня будут длиться с 10:00 до 16:00 и с 16:00 до 22:30.

До начала книжного фестиваля все волонтеры пройдут обязательное обучение. С кандидатами, подавшими заявки, тимлидеры свяжутся после 15 мая. Помощники познакомятся с правилами общения с посетителями, своими обязанностями, основами оказания первой помощи, узнают расположение туалетов, медпунктов и других объектов инфраструктуры.

Всем добровольцам выдадут брендированные футболки, кепки, ветровки и бейджи. Для них организаторы предусмотрели горячее питание, а также благодарственные письма, которые волонтеры получат по завершении мероприятия. Кроме того, им проставят количество часов — они появятся в личном кабинете пользователя на сайте «Мосволонтер».

«Фестиваль подарил мне эмоции»

В волонтерской копилке Владимира Таланова десятки мероприятий самых разных направлений. Особое место для него занимают события, посвященные литературе и книгам. В 2021 году он впервые в качестве добровольца оказался на книжном фестивале «Красная площадь», тогда он принял решение участвовать в нем каждый год. Его вдохновляет любовь к книгам и возможность знакомиться с литературными новинками одним из первых.

Последние три года в начале июня он приходит на Красную площадь, чтобы погрузиться в невероятную атмосферу одного из самых масштабных культурных событий столицы. В 2021 году он помогал на контрольно-пропускном пункте, информировал гостей о мероприятии. В 2022-м Владимир стал волонтером главной сцены, а в 2023 году — тимлидером на главной сцене и в пресс-центре.

«Каждый год фестиваль оставляет огромное количество эмоций и вдохновляет на творчество. Здесь я подружился с прекрасными людьми, вместе мы участвуем и в других добровольческих мероприятиях. В 2021 году на фестивале я даже получил волонтерское прозвище, потому что лучше всех с помощью громкоговорителя рассказывал о фестивале и приглашал на площадку. В 2022-м удержал декорации на главной сцене во время выступления, когда поднялся шквальный ветер. А в прошлом году стал тимлидером сразу на двух площадках», — рассказал доброволец.

Анжелика Свашенко присоединилась к команде волонтеров Москвы три года назад. За это время она приняла участие в разных мероприятиях, но самым запоминающимся стал книжный фестиваль «Красная площадь» в 2021 году, на котором оказалась впервые. В 2022-м она уже трудилась на фестивале в качестве тимлидера.

«Я с нетерпением жду начала регистрации. Это отличная возможность для волонтеров почувствовать себя частью масштабного и грандиозного события. На таких мероприятиях от добровольцев требуется оперативное решение вопросов любой сложности. Кроме того, ты заряжаешься невероятной энергией и позитивом, а главное — ощущаешь, что делаешь важное дело и поддерживаешь любимый город», — поделилась Анжелика.

В 2021 году ее день рождения пришелся на смену книжного фестиваля «Красная площадь». Этот день Анжелика запомнила навсегда.

Узнать больше о мероприятиях ресурсного центра «Мосволонтер» можно на сайте, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Организаторы книжного фестиваля «Красная площадь» — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российский книжный союз при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Правительства Москвы и ресурсного центра «Мосволонтер».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI